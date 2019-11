Monza | 13enne diserta moschea | padre lo picchia | allarme della scuola

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 8 novembre 2019) Federico Garauto la sera precedente dal genitore perché aveva saltato la funzione religiosa, il ragazzino stava troppo male per recarsi ail giorno successivo. Il racconto del minorenne ha allarmato gli insegnantito dalperché non frequentava regolarmente la: questo si sono sentiti riferire i docenti di unamedia didal loro alunnodi fede islamica, rimasto assente per un giorno a causa delle percosse. Parlando con i docenti, infatti, il minorenne ha spiegato di non essere riuscito a presentarsi a lezione a causa di un forte mal di testa, probabilmente provocato dai colpi presi la sera prima. Nato nel nostro Paese e cresciuto fra i suoi coetanei italiani, il ragazzino ha raccontato di non avere lo stesso interesse e la medesima dedizione dei genitori per la preghiera, e di preferire di gran lunga trascorrere il tempo ...