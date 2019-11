Monica e Chandler di nuovo insieme su Instagram | 15 anni dopo l' ultimo episodio di

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 8 novembre 2019) Di, l’amata coppia di fidanzati della serie tv “Friends”, si è riunita, facendo battere il cuore ai fan più nostalgici. L’attrice Courteney Cox ha pubblicato una foto che la ritrae accanto a Matthew Perry: “Indovinate con ho pranzato oggi? - scrive nella didascalia -. Potrei essere più felice?”. In decine di puntate della serie tv, i due si sono innamorati, si sono sposati, hanno adottato due gemelli ed ecco come appaiono oggi, quindicil’. Visualizza questo post suGuess who I had lunch with today....I KNOW!! Could I BE any happier? #realfriendsUn post condiviso da Courteney Cox (@courteneycoxofficial) in data: 7 Nov 2019 alle ore 3:16 PST Sorridenti, raggianti hanno fatto fare i salti di gioia ai loro fan, ma non solo. Anche Lisa Kudrow, ...

361_magazine : Reunion tra gli attori di #Friends - goldheartdnp : RT @girlscandoit_: IO LO SAPEVO CHE PRIMA O PIÙ COURTENEY CI AVREBBE REGALATO QUESTA GIOIA NON CI POSSO CREDERE I MIEI MONICA E CHANDLER ST… - zazoomblog : Ancora una reunion di Friends Monica e Chandler di nuovo insieme: la foto di Courteney Cox e Matthew Perry -… -