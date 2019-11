Milano | l’ex governatore della Lombardia Maroni condannato a un anno in appello

Marco Bussetti - i week end al mare e gli aerei per Milano : “Le missioni fantasma da oltre 25mila euro dell’ex ministro dell’Istruzione” : Ottanta missioni “immotivate” su 133 in sedici mesi da ministro. Marco Bussetti ha speso oltre 25mila euro di soldi pubblici in viaggi istituzionali che, secondo Repubblica, non lo erano o restano quantomeno sospetti. Insomma: se non si trattava di impegni legati al suo ruolo di guida del ministero dell’Istruzione, lo Stato non avrebbe dovuto pagare i biglietti con un risparmio per l’Erario e per quanto riguarda i ...

Dress code. Gip Milano archivia l'inchiesta a carico dell’ex magistrato Francesco Bellomo : Il gip di Milano Guido Salvini ha archiviato l’inchiesta su Francesco Bellomo, ex magistrato ed ex consigliere di Stato, accusato di stalking e violenza privata da parte di quattro studentesse della sede milanese della scuola di preparazione alla magistratura "Diritto e scienza". Enrico Mentana lancia un servizio durante il Tg La7 dicendo: 'Gran porco' (VIDEO) "Vediamo un fatto italiano, ...

Minigonne e dress code alle borsiste - Milano archivia l’indagine sull’ex Consigliere di Stato Francesco Bellomo : Imponeva un dress code alle borsiste e vietava loro di avere fidanzati con un quoziente intellettivo al di sotto di 80. Era accusato per violenza privata e stalking

È stata archiviata l’inchiesta della procura di Milano sull’ex giudice Francesco Bellomo - accusato di stalking e violenza privata su 4 studentesse : rimane indagato a Bari : È stata archiviata l’inchiesta della procura di Milano sull’ex consigliere di stato Francesco Bellomo, che era accusato di stalking e violenza privata ai danni di quattro studentesse della scuola di preparazione alla magistratura “Diritto e scienza”, e il cui caso era diventato

Mercato Basket – Andrew Goudelock torna in Serie A : l’ex Olimpia Milano firma con Venezia : Andrew Goudelock ritorna in Serie A: l’ex cestista dell’Olimpia Milano si è accordato con l’Umana Reyer Venezia Una nuova stella si aggiunge a quelle già presenti nella Serie A di Basket: nelle ultime ore è diventato ufficiale il ritorno di Andrew Goudelock. La guardia statunitense, già vista in passato nel massimo campionato italiano con la maglia dell’Olimpia Milano, vestirà la casacca dell’Umana Reyer ...

Carige - la Cassazione annulla condanne dell’ex presidente Berneschi e altri imputati : “La competenza era del tribunale di Milano” : Non dovevano essere i giudici di Genova a processare Giovanni Berneschi, ex presidente di Banca Carige ed ex vice presidente dell’Associazione bancaria italiana. La Cassazione ha annullato la condanna a 8 anni e 7 mesi che gli era stata inflitta in appello perché doveva essere il tribunale di Milano a procedere per competenza territoriale: il reato più grave contestato ovvero il riciclaggio era radicato nel capoluogo lombardo. Il procedimento ...

Filippo Penati morto - l’ex presidente della Provincia di Milano era malato da tempo : Lo aveva detto solo qualche tempo fa che stava combattendo contro il cancro, annunciando un ricorso contro la condanna in appello da parte della Corte dei conti per il caso Serravalle. Oggi Filippo Penati, 67 anni, ha perso la sua battaglia. Già sindaco di Sesto San Giovanni e poi presidente della Provincia di Milano è stato processato per concussione (prescrizione) e corruzione (assoluzione). “Io sono sempre il Filippo di un tempo. Forte ...