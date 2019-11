Milano | gli avvocati penalisti contro la procura per l’inchiesta su Pioltello | “Diffonde

A luglio la Milano San Siro Jumping Cup 2020 : Roma, 8 nov. (AdnKronos) – La grande equitazione scende in pista a Milano con la ‘Milano San Siro Jumping Cup 2020’, un’avventura equestre che, nel corso dell’estate 2020, offrirà -scrive Snaitech in una nota- uno spettacolo di livello internazionale grazie al Csi 3*/1* in programma all’Ippodromo Snai La Maura dal 2 al 5 luglio. L’annuncio, in occasione di Fieracavalli 2019 a Verona, ha seguito la ...

Milano - pil pro capite doppio rispetto alla media italiana. Ma crescono le disuguaglianze : il 9% degli abitanti ha un terzo della ricchezza : Negli ultimi cinque anni Milano, grazie alla capacità di attrarre imprese e capitali, è cresciuta il doppio del resto d’Italia: +9,7% contro il +4,6% del Paese. Il pil pro capite del capoluogo lombardo, in cui si concentra più di un terzo degli investimenti diretti esteri fatti nella Penisola, ha superato i 49mila euro contro una media italiana di 26mila. Ma negli ultimi anni è cresciuta anche la disuguaglianza: il 9% della popolazione del ...

La truffa agli anziani gestita dal clan Contini : 51 arresti tra Napoli e Milano : Le mani del clan Contini perfino sulle truffe agli anziani. Non solo a Napoli ma anche a Milano e provincia e perfino in Spagna. LEGGI ANCHE Tenta la truffa col cofanetto...

Truffavano gli anziani - 51 persone arrestate tra Napoli - Milano e la Spagna : Cinquantuno persone arrestate per aver truffato degli anziani. Nelle provincie di Napoli e Milano, e in Spagna i carabinieri di Milano che stanno eseguendo due provvedimenti cautelari emessi dal gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Dda partenopea, di persone ritenute a vario titolo responsabili di associazione per delinquere finalizzata alla truffa di persone anziane. A 14 di loro è stato contestato l’aggravante di ...

Truffe agli anziani - maxi operazione tra Milano e Napoli : 50 misure cautelari - legami con i clan : operazione "Condor" dei carabinieri, ricostruiti gli organigrammi di almeno undici batterie di diversi truffatori

Eurolega – L’Olimpia Milano regina d’Europa per una notte : Ettore Messina non sbaglia un colpo - Baskonia ko : L’Olimpia Milano è una furia in Eurolega: ko anche il Baskonia, la squadra guidata da Ettore Messina sul tetto d’Europa per una notte L’Olimpia Milano non sbaglia un colpo: la squadra di Ettore Messina è per una notte regina d’Europa. In attesa dei risultti delle sfide di CSKA Mosca e Barcellona, la squadra Milanese è in solitaria nella classifica dell’Eurolega. La squdara di Ettore Messina ha messo a segno un altro ...

LIVE Olimpia Milano-Baskonia Vitoria - Eurolega basket in DIRETTA : vantaggio per gli spagnoli a metà secondo quarto (23-29) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23-29 Stauskas è in ritmo e trova un’altra tripla uscendo dai blocchi. Timeout immediato per il Baskonia. 23-26 Rodriguez sfrutta il mismatch con Fall e lo brucia con l’arresto e tiro. 21-26 Due liberi di Micov. Sei minuti e mezzo all’intervallo. 19-26 Bel movimento in post di Tarczewski che finta due volte alla fine trova la retina. 17-26 Incredibile tripla di Stauskas. ...

LIVE Olimpia Milano-Baskonia Vitoria - Eurolega basket in DIRETTA : vantaggio per gli spagnoli a fine primo quarto (14-19) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19-26 Bel movimento in post di Tarczewski che finta due volte alla fine trova la retina. 17-26 Incredibile tripla di Stauskas. Tutto storto l’ex Phila brucia la retina. 17-23 TRIPLA DEL CHACHO! 14-23 Henry alza per Fall che schiaccia comodamente. Messina chiama subito timeout. 14-21 Stauskas con il giro e tiro dopo due rimbalzi in attacco consecutivi prima di Fall e poi di ...

LIVE Olimpia Milano-Baskonia Vitoria - Eurolega basket in DIRETTA : vantaggio per gli spagnoli a metà primo quarto (9-10) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12-10 Splendido contropiede di Milano chiuso dal sottomano di Brooks. 10-10 Un solo libero per Brooks. Timeout di Messina, che mette una pausa ad un inizio di partita infuocato. 9-10 Tripla frontale di Vildoza. 9-7 Arresto e tiro dalla lunetta per Roll. 7-7 Penetrazione di Shengelia che trova i suoi primi due punti. Terza palla persa consecutiva da Milano che si è bloccata in attacco. Cinque ...

Ex Embraco - i lavoratori protestano all’Eicma di Milano : “La Ventures non ci paga gli stipendi - è inaffidabile. Serve nuovo investitore” : “La Ventures non ci sta pagando lo stipendio. Si è dimostrata inaffidabile e chiediamo al Mise di trovare un nuovo investitore serio e di controllarlo per davvero”. È questo l’appello degli oltre 400 lavoratori della ex Embraco di Riva di Chieri che oggi hanno protestato contro la Ventures fuori dall’Eicma di Milano. “Dopo 14 mesi di inattività la reindustrializzazione non ha prodotto nulla – racconta Daniele Barbuto della Fiom Cgil ...

Milano-Bicocca - aule digitali e lauree blockchain agli Oscar dell’Istruzione : Roma, 7 nov. (Adnkronos) – Le aule digitali e le lauree in formato blockchain dell’Università di Milano-Bicocca in lizza per gli Oscar internazionali dell’Istruzione. L’ateneo milanese è stato selezionato tra i finalisti dei ‘QS ‘ Reimagine Education Awards”, grazie ai due progetti realizzati negli ultimi due anni.‘Reimagine Education” è una conferenza e competizione internazionale ...

La classifica dei migliori licei d'Italia : spiccano il Tasso a Roma e il Berchet a Milano : Il miglior liceo d’Italia è il “Pier Luigi Nervi” di Morbegno, in provincia di Sondrio. Il liceo scientifico delle scienze applicate guida la speciale classifica delle migliori scuole superiori elaborata da Eduscopio, il portale online ideato dalla Fondazione Agnelli. Il miglior liceo classico, per il secondo anno consecutivo, è lo storico Liceo Tasso di Roma. A seguire in classifica ci sono il ...

Milano-Bicocca - aule digitali e lauree blockchain agli Oscar dell’Istruzione : Le aule digitali e le lauree in formato blockchain dell’Università di Milano-Bicocca in lizza per gli Oscar internazionali dell’Istruzione. L’ateneo milanese è stato selezionato tra i finalisti dei “QS – Reimagine Education Awards”, grazie ai due progetti realizzati negli ultimi due anni. “Reimagine Education” è una conferenza e competizione internazionale organizzata ogni anno a Londra da Quacquarelli Symonds e The Wharton School – Learning ...

Biglietti per The Chainsmokers a Milano nel 2020 : prezzi e settori disponibili con l’avvio delle prevendite : The Chainsmokers a Milano nel 2020: al via la prevendita dei Biglietti per l'unica tappa del tour in programma in Italia il prossimo anno. Oggi alle ore 10:00 è iniziata la prevendita tramite My Live Nation, il club di Live Nation Italia che consente ai fan di acquistare i Biglietti per i concerti anticipatamente. La prevendita generale inizierà infatti domani, alle ore 10:00, su TicketOne e TicketMaster così come in tutti i punti vendita ...