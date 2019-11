Migranti | Fratoianni | ‘tribunale Aja pronto arresto trafficanti | rischio ombre su Italia’

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 8 novembre 2019) Roma, 8 nov. (Adnkronos) – “Oggi il quotidiano della Cei rivela che il Tribunale Penale Internazionale ècon i mandati di cattura contro idi esseri umani in Libia, contro chi tortura ed è responsabile di violenze indicibili nei confronti dei”. Lo afferma Nicoladi Sinistra Italiana-Leu.“è una notizia clamorosa – prosegue il parlamentare di Leu – che dovrebbe consigliare prudenza a tutti coloro che anche in queste ore esprimono orgoglio per la collaborazione con la cosiddetta Guardia Costiera libica.”‘Consiglio prudenza perchè non escludo chee responsabilità andranno a ricadere anche sul nostro Paese, e su chi si è voltato dall’altra parte mentre in Libia, con i soldi dello Stato italiano, – conclude– venivano e vengono commessi reati contro ...

