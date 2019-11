Meteo 9 novembre | allerta arancione Veneto | Calabria e Trentino

Previsioni Meteo novembre - ciclone stazionario sull’Italia e un’importante novità : la tendenza fino a fine mese : Previsioni Meteo Novembre – Rappresenta una autentica riscossa dell’autunno, il tipo di circolazione che ha tenuto banco per la prima settimana di Novembre e che lo farà ancora per la prossima, almeno fino a metà mese, se non anche per qualche giorno dopo. Una delle più classiche, tipiche saccature atlantiche di vaste proporzioni e di significativa profondità, continuamente alimentata da aria fredda subpolare marittima, talora più ...

Le previsioni Meteo del weekend dal 9 al 10 novembre : Sarà un fine settimana dal tempo sereno al Nord e più instabile al Centro e al Sud quello che attende l’Italia tra sabato 9 e domenica 10 novembre. Previsto nella giornata di domenica un nuovo peggioramento da Ovest con piogge in arrivo. (LE previsioni) Il meteo di sabato 9 novembre Si prevede un sabato di schiarite al Nord, dove dopo giorni di piogge tornerà il sole, e di tempo più variabile al Centro e al Sud Italia, che saranno caratterizzati ...

Meteo - le Previsioni mensili dell’Aeronautica Militare : grandi piogge sull’Italia fino al 24 Novembre - temperature sopra la media al Sud : Nel mese di Novembre, l’autunno sta mostrando tutto il suo potenziale con intense e prolungate piogge a colpire gran parte d’Italia. Nelle ultime ore, è arrivata anche la prima importante nevicata sulle Alpi. Sembra che questa tendenza di maltempo sia destinata a continuare ancora almeno fino al 24 Novembre, secondo le Previsioni del servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare. Nelle prossime due settimane, le precipitazioni saranno al di ...

Festa di San Trifone - Adelfia : previsioni Meteo 8-9-10-11 novembre e curiosita' : San Trifone 2019 - Ecco la tanto attesa Festa patronale di San Trifone (leggi le curiosità), santo patrono di Adelfia, piccolo comune pugliese situato a circa 15 km da Bari. I festeggiamenti...

Previsioni Meteo Aeronautica Militare : Italia nella morsa del maltempo - il bollettino fino al 14 novembre : Il bollettino del servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare: le Previsioni Meteo per oggi, domani e prossimi giorni. Oggi al Nord cielo nuvoloso o molto nuvoloso su Valle D’Aosta, Piemonte e Liguria con piogge e temporali sui settori settentrionali e sulla Liguria, localmente intensi sulla Liguria di levante, in miglioramento verso sera con ampie schiarite salvo locali piovaschi sul Piemonte e Liguria orientale; cielo molto ...

Situazione Meteo 8 Novembre 2019 : Scritto da Andrea Pardini Rete Meteo Amatori - Weather for Passion Buongiorno a tutti, siamo entrati nel vivo di questo ennesimo peggioramento e su alcuni settori come la Liguria, la Situazione sta andando verso un graduale miglioramento. E’ cessata infatti la fase di Allerta Arancione,... L'articolo Situazione Meteo 8 Novembre 2019 proviene da Rete Meteo Amatori.

Previsioni Meteo 8 novembre - Italia nella morsa del maltempo : allerta temporali in 15 regioni : Che tempo farà domani, venerdì 8 novembre? Secondo le Previsioni meteo, continua l’ondata di maltempo sull’Italia, con neve al Nord e temporali con grandine e fulmini al Sud, al punto che la Protezione civile ha diramato allerta in 15 regioni. Temperature in discesa, la situazione peggiora ancora nel weekend.Continua a leggere

Previsioni Meteo - mappe impressionanti per la prossima settimana : Ciclone Mediterraneo il 13 Novembre al Sud Italia : Previsioni Meteo – L’autunno è ormai entrato nel vivo e oltre alle piogge che ormai da un paio di settimane stanno interessando gran parte d’Italia in modo massiccio e abbondante (soprattutto al Nord e nelle Regioni tirreniche), adesso anche le temperature stanno rientrando in linea con la normalità del periodo dopo l’eccezionale anomalia di caldo del mese di Ottobre. Nelle prossime ore una nuova ondata di maltempo ...

Maltempo - sarà un venerdì 8 novembre da incubo : allerta Meteo in 15 regioni - domani scuole chiuse in molti comuni [ELENCO AGGIORNATO] : allerta meteo – Nuova pesante ondata di Maltempo sta giungendo sull’Italia e si manifesterà in particolare modo nella giornata di domani: la Protezione Civile ha emesso un pesantissimo avviso di allerta meteo, prevedendo Maltempo in ben 15 regioni. Quasi tutta l’Italia dovrà dunque fare i conti con pioggia e temporali, pertanto sono in molti i comuni che hanno disposto, in misura preventiva, la chiusura delle scuole. Ecco ...

Maltempo - scuole chiuse venerdì 8 novembre per allerta Meteo : l’elenco delle regioni : Dove resteranno chiuse le scuole domani, venerdì 8 novembre, per Maltempo? A causa dell’allerta meteo su alcuni regioni, con temporali anche di forte intensità previsti nelle prossime ore, le amministrazioni cittadine di alcuni comuni in Toscana hanno deciso di sospendere le lezioni. A rischio anche la Liguria: l’elenco è in aggiornamento.Continua a leggere

Allerta Meteo Livorno : domani venerdì 8 novembre scuole chiuse : “Dal centro regionale” della protezione civile “è arrivata la comunicazione di un Allerta arancione per forti piogge e temporali. Per questo domani 8 novembre le scuole di ogni ordine e grado saranno chiuse cosi’ come i parchi e i cimiteri. Si raccomanda a tutti i cittadini la massima attenzione”. Lo ha deciso il sindaco di Livorno Luca Salvetti che lo comunicato su Fb. L'articolo Allerta Meteo Livorno: domani ...

Allerta Meteo - l’avviso della protezione civile per il maltempo di Venerdì 8 Novembre : allarme Arancione in 6 Regioni - Giallo in altre 9 : Allerta Meteo – Una nuova perturbazione si affaccerà sulle Regioni occidentali del Paese, con fenomeni anche temporaleschi inizialmente sul nord-ovest. Domani il peggioramento si estenderà a tutto il centro-nord, con precipitazioni diffuse e localmente anche intense, specialmente sul settentrione, dove saranno nevose fino a quote medie, e sulle zone tirreniche centrali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della ...

Alto Adige Allerta Meteo Arancione 7/8/9 Novembre 2019 : Scritto da Andrea Pardini Rete Meteo Amatori - Weather for Passion La Protezione Civile della provincia autonoma Alto-Adige ha emanato l’Allerta Meteo per Rischio Idrogeologico e Temporali, con livello Arancione. Moderata criticità idrogeologica (livello Arancione): per nevicate a quote medie e precipitazioni diffuse e abbondanti. Scenari Possibili:... L'articolo Alto Adige Allerta Meteo Arancione 7/8/9 Novembre 2019 proviene da ...

Veneto Allerta Meteo Arancione 8 Novembre 2019 : Scritto da Andrea Pardini Rete Meteo Amatori - Weather for Passion La Protezione Civile regione Veneto ha emanato l’Allerta Meteo per Rischio Idrogeologico. Allerta Arancione sui settori di: Piave pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Alto Piave. Valida dalle ore 8:00 del 08/11/2019. Prima è da considerarsi di livello... L'articolo Veneto Allerta Meteo Arancione 8 Novembre 2019 proviene da Rete Meteo Amatori.