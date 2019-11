Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 8 novembre 2019) Palermo, 8 nov. (Adnkronos) –due milioni di eurodaldi una società operante nel settore della lavorazione delle pietre e del marmo. Con l’accusa di bancarotta fraudolenta la Guardia di finanza haun notodi San’Agata di Militello (). Le indagini, dirette dal sostituto procuratore della Repubblica di Patti Andrea Apollonio, hanno rivelato “una macroscopica distrazione di denaro realizzata per mezzo dell’annotazione in contabilità di passività inesistenti”. L’sarebbe così riuscito a sottrarredue milioni di euro dalle casseli. Le indagini hanno anche riguardato una verifica fiscale finalizzata a proporre il recupero a tassazione delle somme di cui l’amministratore si era indebitamente appropriato. L’uomo è stato segnalato anche per il reato di ...

TV7Benevento : Messina: quasi 2mln sottratti dal fallimento azienda, denunciato imprenditore... - lriva1 : @OlimpiaMI1936 Perfezionista com’è immagino Messina non contento dell’ultimo minuto della squadra in ottica eventua… - backtoblacklis1 : Antonello da Messina, quasi un fiammingo. -