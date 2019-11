Mediaset | il video di Dagospia | brigano per portare Pio e Amedeo su Canale 5?

Mediaset - i videomaker esternalizzati nel 2012 ora rischiano il posto : “Il Biscione come Ponzio Pilato - ci fa licenziare da un’azienda esterna” : “Mediaset sta agendo come Ponzio Pilato: si lava le mani, mentre la nostra azienda (la Dng nda) fa il lavoro sporco licenziandoci”. Sit-in di 29 videomaker ex Mediaset, che oggi hanno protestato di fronte alla sede del “Biscione” a Cologno Monzese. Fin dagli anni Ottanta hanno filmato e montato servizi e collegamenti per il Tg5, Studio Aperto, Tg4 e per i programmi di soft news come Pomeriggio 5. Fino al 2012 erano interni all’azienda ...