Maxi sequestro di cocaina al porto di Livorno | era nascosta tra i pannelli di legno

“Rischi per la salute”. Maxi sequestro di uova in Italia : stavano per finire sulle nostre tavole : Una vasta operazione dei Nas ha portato al sequestro di 32mila uova a rischio e alla chiusura di nove aziende. Tra le accuse contestate: maltrattamento animali, frode in commercio, uova prive di tracciabilità e tenute in condizioni non ottimali. Nel complesso sono stte 101 violazioni amministrative e penali contestate; 7 operatori del settore denunciati per maltrattamento di animali e frode in commercio. È il bilancio dei controlli effettuati ...