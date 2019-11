Matt Damon e Christian Bale nel loro ultimo film «Le Mans ’66 - La grande sfida»

Fonte : gqitalia

(Di venerdì 8 novembre 2019) Ci sono storie difficili da inventare dal nulla. Cominciano piccole e poi mettono su i muscoli per diventare epiche. Ford v Ferrari, che in Italia esce come Le’66 - La, fa parte di questa categoria. È la storia di un’amicizia maschile, una storia vera di motori, di soluzioni inaspettate, di vittorie inattese. E di un successo che non era certo scritto sulla carta, ma che invece è riuscito a riavvolgere il tempo. Racconta di come l’americana Ford, prossima a essere dimenticata per l’obsolescenza delle sue vetture, batterà a Lel’italiana Ferrari, che di quel circuito – con sei vittorie consecutive – era la dominatrice assoluta. Dopo l’edizione del 1966 Ford ne vincerà altre tre, una in fila all’altra, fino al 1969.(stazza solida, cappello, andatura da texano) e...

FREELABESTIA : RT @ilvenerdi: Anteprima #ilVenerdì: la mitica 24 ore di Le Mans del '66 sta per arrivare al cinema, con lo scontro all'ultima ruota tra Fe… - lorenzomuscoso : Premiere dello Spettacolare 'Le Mans 66', un film che ti lascia qualcosa dentro. Christian Bale e Matt Damon sono e… - rsta : RT @ilvenerdi: Anteprima #ilVenerdì: la mitica 24 ore di Le Mans del '66 sta per arrivare al cinema, con lo scontro all'ultima ruota tra Fe… -