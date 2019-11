Manifesti anti-italiani a Bolzano | sul cadavere il cartello | “Il medico non sapeva il

Fonte : fanpage

(Di venerdì 8 novembre 2019) Polemiche in Alto Adige, dove da giorni campeggiano alle fermate dei bus e davagli ospedalini raffiguruncon la scritta "Ilnonil tedesco" e "Per capire e ben gestire i pazienti i medici in Alto Adige devono parlare tedesco. Combattiamo per i tuoi diritti". La campagna è stata realizzata da Südtiroler Freiheit, il partito di destra tedesca. Ira di Fnomceo: "Offensivo per i medici e, soprattutto, lesivo per il rapporto di fiducia che è alla base della relazione di cura".

