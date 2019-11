Mamma torna a casa | donna scomparsa vede disegno della figlia in tv e dà

Mamma Claudia Stabile scomparsa da Palermo scrive all'avvocato : Sta bene - è viva ma non vuole tornare : Aveva chiamato un'ultima volta il marito, aveva detto di allontanarsi per fare delle compere e poi era sparita nel nulla. Claudia Stabile aveva lasciato casa lo scorso 8 ottobre così e poco prima di andarsene dalla sua abitazione di Campofiorito (Palermo=, alle 9.15, aveva telefonato al coniuge: "Visto che è il tuo compleanno, sto andando a Corleone (Palermo, ndr) per comprare il necessario per prepararti una torta". Da quel giorno, la donna non ...

Palermo : legale Mamma scomparsa - ‘ma la signora non intende tornare a casa’ : Palermo, 7 nov. (Adnkronos) – “Ho ricevuto una mail, che sembra autentica, dalla mamma di Campofiorito scomparsa lo scorso 8 ottobre, ma mi ha detto che non intende tornare a casa”. Lo ha detto all’Adnkronos l’avvocato Antonio Di Lorenzo, legale della famiglia di Claudia Stabile, scomparsa la mattina dell’8 ottobre da Campofiorito dopo avere detto al marito di andare a comprare una torta per il suo ...

Papà torna a casa e trova le figlie in una pozza di sangue : “La Mamma le ha uccise a martellate” : Milka Djurasovic, infermiera di 38 anni di Perth, è accusata di aver ucciso le due figlie Tiana, di 6 anni, e Mia di 10, con un martello. A trovare i corpi senza vita delle bambine, riversi sul pavimento di casa e in una pozza di sangue, è stato il Papà mentre tornava da lavoro: "Nessuno avrebbe mai immaginato una tragedia simile. Lei amava le sue figlie".Continua a leggere

La Mamma di Nadia Toffa torna su Facebook : "Mi ha chiesto di pubblicare i suoi pensieri" : In libreria dal 7 novembre il testo postumo della giornalista delle Iene, scomparsa ad agosto dopo una lunga battaglia...

“Vado al supermercato” ma non torna più a casa : scomparsa Mamma di 3 bimbi di Palermo : È l'8 ottobre quando Claudia Stabile, 35 anni, mamma di tre bimbi di Campofiorito (Palermo), esce di casa dicendo di andare a fare la spesa al supermercato, dove non arriverà mai. La sua auto viene ritrovata in sosta al parcheggio dell'aeroporto Falcone e Borsellino, con le chiavi sotto il tappetino. Claudia, che è uscita di casa portando con sé solo la patente, però, non ha preso l'aereo.Continua a leggere

Alice Brignoli - la Mamma foreign fighter Isis vuole tornare in Italia : Alice Brignoli, la 42enne Italiana di Lecco, fuggita per raggiungere la Siria e combattere con lo Stato islamico, sarebbe viva e in un campo profughi nel nord del Paese al confine con la Turchia. Da lì avrebbe chiesto aiuto per tornare in Italia. Se riuscisse a rientrare in Italia sarebbe una "ritornata", ovvero una dei tanti adepti dello Stato islamico pronta a rimpatriare dalla Siria. Perché adesso, Alice Brignoli, la 42enne che nel febbraio ...

Torna a casa il 17enne accoltellato a Napoli - l'appello della Mamma : «Al Vomero si muore» : È stato dimesso dall?ospedale ma ci vorrà un po? di tempo prima di guarire e Tornare a fare pratica in macelleria, dove aveva cominciato a lavorare. Il 17enne di Miano,...

Padova - Francesca è tornata a casa : la 17enne riabbraccia la Mamma : La ragazzina era scappata di casa la settimana scorsa senza documenti e cellulare mettendo in allarme genitori e parenti. Oggi pomeriggio finalmente è rientrata mentre i genitori si apprestavano a lanciare un appello in tv. "Sono stata distratta? sono stata cieca? C'è un posto caldo e sicuro, ed è dentro di me" ha scritto la mamma.Continua a leggere

17enne scomparsa da giorni torna a casa durante Pomeriggio 5/ La Mamma "sta bene" : Ragazza 17enne scomparsa da giorni torna a casa durante la diretta di Pomeriggio 5: la mamma in lacrime, 'ora sta bene, è un miracolo'