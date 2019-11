Maltempo : Veneto - nevica in montagna - stato di preallarme per le forti piogge : Venezia, 8 nov. (Adnkronos) – nevica abbondantemente sulla montagna veneta, ed anche la regina delle Dolomiti, Cortina d’Ampezzo si è svegliata stamane sotto una bianca coltre di neve.E in conseguenza delle precipitazioni diffuse e persistenti in varie zone del Veneto, anche a carattere di rovescio o temporale, il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile ha emesso un avviso di criticità idrogeologica e idraulica, ...

Maltempo Veneto : due pescatori in difficoltà in Laguna soccorsi da elicottero dell’Aeronautica Militare : Un elicottero HH-139A del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare è intervenuto nella notte per soccorrere due pescatori in difficoltà sulla loro imbarcazione nella Laguna Veneta, in prossimità di Chioggia. L’equipaggio d’allarme, dopo essere stato attivato dal Rescue Coordination Centre dell’Italian Air Operation Centre di Poggio Renatico, è decollato dall’aeroporto Militare di Cervia – sede del 15° Stormo – e si è ...

Maltempo Veneto - Zaia : “Dopo Vaia ancora molte sfide da portare a termine” : “Abbiamo ancora molte sfide da portare a termine ma stiamo lavorando senza sosta: 1.746 cantieri aperti, quasi 468 milioni di euro, vale a dire tutte le risorse disponibili, investite e cantierate. Un grande lavoro di squadra che sta producendo risultati incredibili per ricostruire le nostre montagne devastate esattamente un anno fa dalla tempesta Vaia”. Lo ha affermato questa mattina Luca Zaia che, presentando il bilancio di un ...

Maltempo Veneto - Zaia : “Quella di Vaia poteva essere una strage” : “Quella di Vaia poteva essere una strage“: lo ha dichiarato il presidente del Veneto, Luca Zaia, nel corso di una conferenza stampa a Venezia a un anno dalla tempesta che mise in ginocchio la regione. “Un anno fa mi sono assunto in autonomia la responsabilità di chiudere le scuole in Veneto per le previsioni e ne parlai anche con l’allora ministro dell’interno Salvini. Le previsioni erano pessime e magari, se fosse ...

Maltempo Veneto : lavori per mezzo miliardo ad un anno dalla tempesta Vaia : Ad un anno dalla tempesta Vaia il Veneto ha messo in piedi un’imponente opera di ricostruzione: al 30 settembre erano circa un migliaio i contratti stipulati, per un totale di 1746 cantieri, corrispondenti ad un importo di lavori che supera i 467 milioni e 910 mila euro. I dati sono stati forniti oggi dal governatore Luca Zaia, commissario delegato per il superamento dell’emergenza. A fare il punto della situazione, a Palazzo Balbi, ...

Maltempo Veneto : dalla Regione ristoro danni per le aree colpite dalle tempeste di agosto : La Giunta regionale del Veneto ha approvato, su proposta dell’assessore all’agricoltura Giuseppe Pan, la richiesta di declaratoria per i danni subiti dalle imprese agricole dei comuni del Polesine, del Veronese e della Marca a causa del Maltempo che, con forti raffiche di vento e grandinate, si è verificato il 2 e il 6- 7 agosto scorsi. Il provvedimento individua le zone territoriali dei comuni colpiti dove sono stati accertati danni al comparto ...

Maltempo Veneto - la Protezione civile : “900 milioni di euro investiti” : “900 milioni di euro investiti per la difesa idrogeologica e tutte le opere di prevenzione attiva messe in campo in questi anni dall’amministrazione Zaia sono stati uno dei motivi grazie ai quali siamo riusciti ad affrontare l’emergenza Vaia, evitando di pagare un prezzo più alto, anche in termini di vite umane, che la tempesta Vaia ha provocato nel nostro territorio”. Lo ha affermato l’assessore regionale alla ...

Maltempo Veneto : chiuse due strade nel bellunese per rischio frane : A causa delle forti piogge che stanno cadendo in queste ore nel bellunese sono state chiuse al traffico la Strada provinciale 2 della Valle del Mis e la Strada regionale 48 delle Dolomiti. In alcuni tratti ci sono movimenti di frane che impediscono il transito. Rischi di smottamenti vengono segnalati anche sulla Regionale 203 Agordina a La Muda e Listolade, ma al momento sono sotto controllo con mezzi operativi di Veneto strade. Le previsioni ...

Maltempo : Veneto - piogge in arrivo - allerta gialla nelle aree montane e pedemontane : Venezia, 15 ott. (Adnkronos) - Sul Veneto sono in arrivo piogge, anche consistenti, che interesseranno in serata e nelle ore notturne in particolare le aree montane e pedemontane della regione, dove saranno possibili locali fenomeni intensi con forti rovesci e quantitativi di pioggia anche consisten

Maltempo : Veneto - piogge in arrivo - allerta gialla nelle aree montane e pedemontane : Venezia, 15 ott. (Adnkronos) – Sul Veneto sono in arrivo piogge, anche consistenti, che interesseranno in serata e nelle ore notturne in particolare le aree montane e pedemontane della regione, dove saranno possibili locali fenomeni intensi con forti rovesci e quantitativi di pioggia anche consistenti.Il Centro funzionale della Protezione civile del Veneto ha emesso un avviso di ‘allerta gialla’ per rischio idrogeologico ...

Meteo - sull'Italia torna il Maltempo : allerta massima in Liguria e scuola chiuse. Attesi temporali dal Veneto a Roma : Il maltempo torna a colpire l'Italia: già dalle prossime ore, le regioni settentrionali saranno investite da fenomeni temporaleschi e le temperature inizieranno a calare un po'...

Meteo - sull'Italia torna il Maltempo : allerta massima in Liguria. Temperature in netto calo. Attesi temporali dal Veneto a Roma : Il maltempo torna a colpire l'Italia: già dalle prossime ore, le regioni settentrionali saranno investite da fenomeni temporaleschi e le Temperature inizieranno a calare un po'...

Maltempo : Veneto - da domani pomeriggio attese precipitazioni intense in montagna : Venezia, 14 ott. (AdnKronos) - Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso un avviso di criticità idrogeologica ed idraulica, decretando lo stato di attenzione a partire dalle ore 14 di martedì 15 ottobre fino alle ore 8 del 16 ottobre per quanto riguarda le zone Pia

Maltempo : Veneto - da domani pomeriggio attese precipitazioni intense in montagna : Venezia, 14 ott. (AdnKronos) – Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso un avviso di criticità idrogeologica ed idraulica, decretando lo stato di attenzione a partire dalle ore 14 di martedì 15 ottobre fino alle ore 8 del 16 ottobre per quanto riguarda le zone Piave Pedemontano, Alto Brenta ‘ Bacchiglione ‘ Alpone, Adige ‘ Garda e Monti Lessini. Le previsioni meteo di Arpav ...