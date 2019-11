Maltempo | prima neve a Cortina | fino a 40cm in Alto Adige | in quota fiocchi abbondanti

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 8 novembre 2019) L’autunno ha cominciato a fare sul serio dopo un inizio stagione con temperatureverili:importante nevicata insulle Alpi, anche in Val d’Aosta.daad Asiago, montagne finalmente imbiancate e prime sciate sulle Dolomiti in programma per domenica. I primihanno iniziato a cadere due notti fa, ma tra ieri e oggi le nevicate si sono fatte più copiose ed estese nella regione, scendendo fin nei centri di valle (vedi foto della gallery scorrevole ine video in fondo all’articolo).d’Ampezzo è abbondantemente imbiancata, così come Falcade, Arabba, e Asiago. Qui, dall’piano dei Sette Comuni, arrivano le immagini dei camion delle segherie che, catene sui pneumatici, nonostante la forte nevicata lavorano a pieno ritmo per portar via i tronchi degli alberi abbattuti dalla tempesta Vaia di un anno fa. Le ...

