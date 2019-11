Mafia : depistaggio - poliziotto cambia versione su Scarantino - ora rischia incriminazione/Adnkronos (4) : (Adnkronos) - Alla domanda del procuratore aggiunto Gabriele Paci "se c'erano disposizioni scritte" ha risposto che "non c'erano. Me le dava Arnaldo La Barbera. Poi Scarantino tornava nella cella e se aveva bisogno di qualcosa, ad esempio, di avere un panino, chiamava me. Capisco che questo servizio

Mafia : depistaggio - poliziotto cambia versione su Scarantino - ora rischia incriminazione/Adnkronos : Caltanissetta, 8 nov. (Adnkronos) - (dall’inviata Elvira Terranova)- Il colpo di scena arriva a fine udienza, quando il poliziotto che finora aveva sempre negato di avere fatto un sopralluogo con l’ex pentito Vincenzo Scarantino a Palermo, cambia versione e dice, tutto d’un fiato: “Mi sono ricordato

Mafia : depistaggio - poliziotto cambia versione su Scarantino - ora rischia incriminazione/Adnkronos (2) : (Adnkronos) - Erano "verosimilmente" i magistrati Annamaria Palma e Carmelo Petralia i destinatari delle telefonate fatte dall’ex picciotto della Guadagna nel periodo compreso tra il 7 febbraio a 27 giugno 1995, mentre si trovava a San Bartolomeo al Mare, in Liguria, dopo avere iniziato a collaborar

Mafia : depistaggio - poliziotto cambia versione su Scarantino - ora rischia incriminazione/Adnkronos : Caltanissetta, 8 nov. (Adnkronos) – (dall’inviata Elvira Terranova)- Il colpo di scena arriva a fine udienza, quando il poliziotto che finora aveva sempre negato di avere fatto un sopralluogo con l’ex pentito Vincenzo Scarantino a Palermo, cambia versione e dice, tutto d’un fiato: ‘Mi sono ricordato solo di recente che nel 1994 feci un sopralluogo notturno con Scarantino, nella zona della Guadagna”. Una ...

Mafia : depistaggio - poliziotto cambia versione su Scarantino - ora rischia incriminazione/Adnkronos (3) : (Adnkronos) – Sempre la Dia è convinta che ci sarebbero delle “discrasie” sulla presenza dei poliziotti del gruppo ‘Falcone e Borsellino’ che nel 1995 si occuparono delle intercettazioni dell’ex pentito Vincenzo Scarantino, mentre quest’ultimo era stato sistemato in un residence di San Bartolomeo al Mare, in provincia di Imperia. ‘Si è potuto constatare – scrive la Dia – che tutte ...

Mafia : depistaggio - poliziotto cambia versione su Scarantino - ora rischia incriminazione/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Erano “verosimilmente” i magistrati Annamaria Palma e Carmelo Petralia i destinatari delle telefonate fatte dall’ex picciotto della Guadagna nel periodo compreso tra il 7 febbraio a 27 giugno 1995, mentre si trovava a San Bartolomeo al Mare, in Liguria, dopo avere iniziato a collaborare con i magistrati sulla strage di via D’Amelio. Dichiarazioni, poi smentite, che hanno fatto condannare ...

Mafia : depistaggio - poliziotto cambia versione su Scarantino - ora rischia incriminazione/Adnkronos (4) : (Adnkronos) – Alla domanda del procuratore aggiunto Gabriele Paci “se c’erano disposizioni scritte” ha risposto che “non c’erano. Me le dava Arnaldo La Barbera. Poi Scarantino tornava nella cella e se aveva bisogno di qualcosa, ad esempio, di avere un panino, chiamava me. Capisco che questo servizio poteva essere fatto dalla Polizia penitenziaria, ma se un procuratore come Tinebra diceva a la Barbera di ...

Mafia : depistaggio Borsellino - Dia - 'ecco a chi telefonava ex pentito Scarantino' (2) : (Adnkronos) - Verosimilmente. E' intorno a questo avverbio che ruotano le novità emerse intorno ai depistaggi su processo Borsellino. Ed è attorno ?"all'utenza 0934/599051, che risulta essere stata chiamata da Scarantino numerose volte, quasi tutte senza risposta, stando alla consultazione del brogl

Mafia : depistaggio Borsellino - Dia - 'ecco a chi telefonava ex pentito Scarantino' : Caltanissetta, 8 nov. (Adnkronos) - (di Elvira Terranova) - Erano "verosimilmente" i magistrati Annamaria Palma e Carmelo Petralia i destinatari delle telefonate fatte dall'ex pentito Vincenzo Scarantino, nel periodo compreso tra il 7 febbraio a 27 giugno 1995, mentre si trovava a San Bartolomeo al

Mafia : depistaggio Borsellino - nel '95 Scarantino voleva svelare il depistaggio? (2) : (Adnkronos) - Per il depistaggio sono a processo tre poliziotti: Mario Bo, Michele Ribaudo e Fabrizio Mattei, che appartenevano al Gruppo Falcone e Borsellino che si occupava dell'inchiesta sulle stragi. Erano loro a occuparsi, giorno e notte, del pentito Scarantino con la sua famiglia, la moglie Ro

Mafia : depistaggio Borsellino - nel '95 Scarantino voleva svelare il depistaggio? : Palermo, 30 ott. (Adnkronos) - "Rosalia, prepara le valigie. Voglio tornare in carcere". Sono le 20.27 del 22 maggio 1995 e mancano appena due giorni al processo sulla strage Borsellino a Caltanissetta. Vincenzo Scarantino, l'ex pentito che da pochi mesi aveva iniziato a raccontare retroscena inedit

Mafia : depistaggio Borsellino - Scarantino 'Dovevo parlare subito dopo il mio arresto' : Palermo, 29 ott. (Adnkronos) - "Non sono pentito di quello che ho fatto, anzi dovevo parlare subito dopo il io arresto". E' quanto dice il 4 maggio del 1995 l'ex pentito Vincenzo Scarantino parlando con la cognata al telefono. I due non sanno di essere intercettati. La conversazione è finita nel bro

Mafia : depistaggio Borsellino - Scarantino intercettato - 'Mi sento preso in giro' : Palermo, 29 ott. (Adnkronos) - "Mi sento preso in giro". Così diceva l'ex pentito al suo legale, l'avvocato Lucia Falzone, al telefono, senza sapere di essere intercettato nella sua casa di San Bartolomeo al Mare, in Liguria. E' il 23 gennaio del 1995 e Scarantino confida all'avvocato. Si sente "pre

Mafia : depistaggio Borsellino - ecco i brogliacci telefonate pentito Scarantino - resta mistero (5) : (Adnkronos) - Il 26 maggio 1995 Scarantino tiene la cornetta alzata ma finge soltanto di parlare, come annotano gli investigatori. Perché? Il 10 giugno 1995 Scarantino chiede di parlare con l'avvocato Lucia Falzone, che però gli spiega che servono 15 giorni per potere avere un colloquio. Poi, sempre