M5S e Pd minacciano lo strappo | Conte costretto a tenere in ghiaccio il decreto Ilva

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 8 novembre 2019) Uno dei collaboratori del capo del Governo allarga le braccia: “Sul tavolo non è arrivato nulla, i telefoni sono rimasti muti”. Giuseppepersonalmente ci mette la faccia, va a Taranto a incontrare operai, sindacati e cittadini, ma politicamente non ha una soluzione. Le 48 ore che aveva dato a Mittal per ripensarci e presentare un piano alternativo, per avviare una trattativa, sono scadute. Nulla è successo. La verità è che il Governo combatte a mani nude un match in cui l’avversario è armato fino ai denti.non vuole trascinare Mittal in unnzioso legale, i cui confini temporali sono un’incognita assoluta e i cui effetti potrebbero ripercuotersi pesantemente sui lavoratori e sull’indotto. L’alternativa è trattare con il management. Sullo scudo penale. E sui 5 mila esuberi, numero ...

