Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 novembre 2019) Non ci sono solo il caso Ilva e le difficoltà a tenere il gruppo in Parlamento ad agitare il capo politico 5 stelle Luigi Di Maio. Tra i dossier sul tavolo che il leader deve risolvere al più presto, c’è anche quello delle elezioni regionali inRomagna e Calabria. Subito dopo la sconfitta in Umbria, proprio il ministro degli Esteri ha visto i rappresentanti localI: insieme hanno deciso di non replicare l’alleanza con il Pd, ma di presentarsi in entrambe le Regioni. E così i referenti delle singole aree hanno cominciato a muoversi sul territorio. Una decisione contestata, almeno in, da uno dei referenti storici del Movimento sul territorio: Max. Il capo staff di Virginia Raggi, ancora consigliere comunale a Bologna e membro dell’associazione Rousseau da giorni chiede che il M5s rinunci aper la Regione: “Sono stati fatti tanti errori, ...

Noovyis : (M5s, Bugani: “Meglio non correre in Emilia per serietà”. Protestano gli attivisti, Nik il Nero: “Serietà è rispett… - APatrignan : @fattoquotidiano Condivido Bugani. Il M5S non deve correre in Emilia Romagna e indicare di appoggiare l'attuale Pre… - Vanganel : RT @fattoquotidiano: M5s, Bugani: “Meglio non correre in Emilia per serietà”. Protestano gli attivisti, Nik il Nero: “Serietà è rispettare… -