L’uomo del giorno – Buon compleanno Sandro Mazzola | il clamoroso rifiuto alla Juventus

L’uomo del giorno - Gigi Riva – Alta velocità - sigarette e gol : gli aneddoti più divertenti della carriera : Gigi Riva compie 75 anni. ‘Rombo di Tuono’ è stato uno dei centravanti italiani più forti della storia. E forse oggi ha un motivo in più per festeggiare. Il Cagliari di Maran ha avuto un grande avvio di stagione come il suo Cagliari, quello degli eroi della stagione ’69/70 quando arrivò lo scudetto al termine di una storica cavalcata. La squadra di Gigi Riva conquistò sette vittorie e quattro pareggi nelle prime undici di ...

L’uomo del giorno – Buon compleanno Marco Verratti - quel paragone con Pirlo tutto da confermare ad Euro 2020 : Continua il nostro classico appuntamento con l’uomo del giorno, è una giornata da segnare nel calendario per gli appassionanti del mondo del calcio e delle statistiche: è il compleanno di Marco Verratti, il centrocampista del Psg spegne 27 candeline. Si tratta di un centrocampista centrale di grandi qualità dal punto di vista tecnico, già dalla giovane età è stato paragonato ad Andrea Pirlo. Dopo alcune esperienze nelle giovanili, si ...

Gazzetta : Gotti - L’uomo ombra. Ama i libri e il cinema e fugge dalle luci della ribalta : A Sky, ieri, lo hanno definito un marziano in un mondo di persone che cercano la ribalta. Perché Luca Gotti ha stupito tutti quando ha detto che la ribalta mediatica proprio non gli interessa. Oggi la Gazzetta gli dedica un ritratto. Lo definisce “uomo ombra” perché gli piace stare dietro le quinte, lavorare senza essere troppo esposto, in tranquillità. Anche perché, quando è stato in posizione più avanzata, non è andata ...

L’uomo Ragno che legge un libro per bambini sul calcio ha una logica tutta sua - quasi come la mia classifica degli album più interessanti del 2019 : L'Uomo Ragno se ne sta seduto su una sedia della cucina, le gambe appoggiate su una Stokke. Sta leggendo un libro, addosso il pigiama e la sua inseparabile maschera da Ragno, che ne cela l'identità. Una scena curiosa, specie se avviene, appunto, nella cucina di casa tua. Fatto che in qualche modo circoscrive i dubbi su chi possa essere in realtà l'Uomo Ragno, perché a far due conti, tra altezza e libro che sta leggendo, direi che si tratta ...

L’uomo del caseificio accanto : Ciao Maurizio, che novità ci sono per la Lombardia dal comitato Unesco che decide i luoghi del mondo più belli da preservare? Fausto, Crema Ciao Fausto, devi sapere che le pozze solfuree di El Paso risalgono ai tempi dell’antenato del cane. Sono le più visitate al mondo. Tanto che alcuni turisti i

L’uomo del giorno - Luis Figo : la contesa tra Juve e Parma - la testa di maiale - la clausola col Real Madrid : Luis Figo è stato il primo numero 7 del Portogallo. Dopo di lui è arrivato Cristiano Ronaldo. Ma quell’uomo nato ad Almada il 4 novembre del 1972 è stato un fuoriclasse del pallone. Auguri a Figo che oggi compie 47 anni. Ripercorriamo la sua carriera tra aneddoti, curiosità e trionfi. Nato in una famiglia povera, Figo cresce giocando per le strade. Si intuisce da subito che diventerà un grande giocatore. A soli 11 anni Carlos ...

Film italiani del weekend del 2 e 3 novembre 2019 : Il giorno più bello del mondo miglior debutto italiano dell’anno - occhi puntati anche su “L’uomo del Labirinto” : Film italiani del weekend 2-3 novembre 2019: Siani sbanca con "Il giorno più bello del mondo" miglior debutto italiano del 2019. Atteso anche "L'Uomo del labirinto" con Servillo e Hoffman Il giorno ...

L’uomo del Labirinto - il thriller con Servillo e Dustin Hoffman punta alto e vola basso : L’autore di bestseller Donato Carrisi, dopo il primo film da regista La Ragazza Nella Nebbia, raddoppia con L’Uomo Del Labirinto, sempre tratto da un suo romanzo. Un progetto sulla carta ancora più ambizioso, un thriller cupo e nelle intenzioni disturbante, cui, accanto a Toni Servillo, la presenza di una star come Dustin Hoffman dà immediatamente un tono, e aspirazioni, di sapore americano. Samantha (Valentina Bellè) si risveglia in un ...

10 motivi per capire se è L’uomo della tua vita : Fai progetti a lungo termineNon usciresti mai con un altroFai sport solo per luiCon le amiche parli solo di luiTi stupisce sempreLo ami, anche quando non ti piace Non hai smesso di farti bella per luiÈ il tuo primo pensieroVi siete appena salutati e ti manca giàCon lui sei feliceCi sono cose o segnali a cui non possiamo fare finta di nulla. Alcuni anche banali, ma che ci possono far capire che la persona che abbiamo a fianco potrebbe essere ...

La solitudine politica delL’uomo qualunque : L’Europa nana in un mondo di autocrati si dibatte fra i tentacoli della propria dissoluzione come ragione di senso per i singoli. Gli Stati Nazionali sono in crisi e la proiezione comunitaria, caduta dalle vette dell’ambizione unionale agli abissi degli egoismi di un tempo, non sembra in grado di dare risposte. Questo perché la politica ha perso di senso. La storia dell’ottocento e del novecento ha progressivamente definito i ...

Damascelli : sul mistero buffo del Var - De Laurentiis annuncia la caccia alL’uomo su Nicchi e Rizzoli : Su Il Giornale, Tony Damascelli scrive delle partite giocate nel turno infrasettimanale. Giudizio impietoso quello che dà sulla Juventus. La squadra sbaglia completamente la partita e si salva solo all’ultimo secondo con il rigore firmato da Ronaldo. I bianconeri hanno fatto l’impossibile per essere ricoperti di fischi, scrive. “Sarri è il fratello moscio dell’allenatore fumante, in tutti i sensi, visto a Napoli e a Londra, non ...

L’uomo del giorno - Marco van Basten compie 55 anni : storica esultanza in faccia a Pasquale Bruno : Se parli di van Basten stai parlando del firmamento calcistico. Una delle stelle più brillanti che il mondo abbia mai visto. Una carriera incredibile, frenata troppo presto dai problemi alle articolazioni. La fragilità di un campione assoluto. Marcel (sì perché questo era il vero nome di van Basten) nasce a Utrecht, in Olanda, il 31 ottobre 1964. Van Basten è considerato fra i giocatori più forti della storia del calcio, ha segnato 303 gol ...