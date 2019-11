L' oroscopo di sabato 9 novembre | Venere in congiunzione a Bilancia | Capricorno in rialzo

oroscopo 9 novembre : sabato favorevole per Acquario - dubbi e gelosie per Toro : L'Oroscopo del 9 novembre svela cosa aspettarsi dalle stelle nella giornata di sabato. In particolare nati del Gemelli potrebbero avere buone notizie sul piano amoroso, gli appartenenti al segno del Leone non dovranno scoraggiarsi davanti ai primi ostacoli, mentre i Pesci avranno le stelle a loro favore. Dall'amore alla famiglia, dalle finanze alla professione, dalla fortuna al benessere psicofisico, scopriamo le previsioni astrologiche per ...

oroscopo domani Paolo Fox - 2 novembre : le previsioni del sabato : Paolo Fox, Oroscopo di domani: le previsioni di sabato 2 novembre ARIETE: non sarà una giornata facile secondo l’Oroscopo Paolo Fox di domani. Sono ancora un po’ insoddisfatti. Ci saranno dei problemi legati alla famiglia. Potranno fare chiarezza sul lavoro. TORO: Venere positiva renderà l’amore più facile da sopportare. Secondo Paolo Fox bisognerà discutere solo quando necessario. Un po’ di tempo libero non guasterà. ...

L'oroscopo di sabato 2 novembre : Giove in sestile a Pesci - Capricorno ostinato : Durante la giornata di sabato 2 novembre, la Luna transiterà nel segno del Capricorno, e i nativi del segno saranno presi da una voglia di volere sempre di più, soprattutto in ambito lavorativo, mentre Venere tornerà a splendere nel segno dell'Ariete, che influenzerà molto la sfera sentimentale dei nativi del segno. Cancro non rinuncerà al dialogo nella propria relazione di coppia, al fine di salvaguardarla, mentre Toro dovrà cercare di ...

L'oroscopo di domani sabato 2 novembre - primi sei segni : ottime previsioni per Vergine : L'oroscopo di domani 2 novembre 2019 è pronto a mettere in chiaro le predizioni e l'Astrologia d'inizio weekend. Sotto la lente quindi la giornata di sabato, valutata in questo contesto in merito ai sei segni della prima metà dello Zodiaco. In primo piano pertanto i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Curiosi di scoprire chi avrà fortuna in amore e nel lavoro? In questo caso vi sono buone notizie in arrivo per due segni in ...

L'oroscopo di sabato 26 ottobre : Urano in congiunzione a Toro - Sagittario affettuoso : Durante la giornata di sabato 26 ottobre, Giove in trigono al segno del Sagittario, renderà i nativi del segno più disponibili verso il partner e i colleghi, mentre Toro, a causa di un imprevisto, potrebbe rinunciare a un impegno importante. Novità in campo sentimentale attenderanno i nativi Pesci, favoriti da Venere in trigono al segno dello Scorpione, mentre Bilancia potrebbe riscuotere un discreto successo da un progetto lavorativo molto ...

Previsioni di Paolo Fox (sabato 26 ottobre) : oroscopo di domani : L’oroscopo dei segni di Acqua: le Previsioni domani di Paolo Fox Tratto dallo Stellare di Paolo Fox qui di seguito l’oroscopo dei segni di Acqua di domani, 26 ottobre. CANCRO: fine settimana piuttosto sottotono. Vorrebbero mettere alla prova una certa persona. Sul lavoro c’è un po’ di nervosismo. SCORPIONE: le dispute inutili in amore andranno evitate a tutti i costi. Dovranno portare avanti delle questioni ...

L'oroscopo di domani - sabato 26 ottobre - 1ª sestina : Gemelli 'top' - Ariete 'flop' : L'oroscopo di domani sabato 26 ottobre 2019 è pronto a distribuire consigli e fare previsioni. In questo caso il periodo interessato è il sesto giorno della corrente settimana. Sotto esame in questo contesto quindi la giornata di partenza del nuovo weekend, messo "sotto-sopra" di proposito a vantaggio dei sei segni appartenenti alla prima metà dello zodiaco. Allora, curiosi di conoscere in anteprima come sarà questo sabato 26 ottobre? Prima di ...

L'oroscopo di sabato 19 ottobre : Acquario 'voto 9' - Marte in opposizione a Bilancia : Durante la giornata di sabato 19 ottobre, la Luna nel segno del Toro, farà vivere ai nativi del segno dei dolci momenti in amore, ma al lavoro potreste avere un diavolo per capello, mentre Vergine farebbe meglio a non farsi prendere dal panico e lavorare con la mente serena. Gli influssi di Venere e Mercurio porteranno i nativi Capricorno ad essere particolarmente creativi, mentre Sagittario saprà gestire alla grande gli ostacoli che si ...

L'oroscopo di domani sabato 19 ottobre - primi sei segni : la Luna 'sposa' il Cancro : L'oroscopo di domani 19 ottobre 2019 annuncia il passaggio della Luna nel settore astrale del Cancro. Grosse chance di successo soprattutto per quei pochi segni prescelti dalla sestina sotto analisi in questo frangente. Dunque, riflettori tutti puntati sui settori legati all'amore e al lavoro, ovviamente messi in relazione con i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Nel periodo a tenere con il fiato sospeso è, come sempre, la ...

L'oroscopo di sabato 12 ottobre : Mercurio in congiunzione a Scorpione - Gemelli formidabile : Durante la giornata di sabato 12 ottobre, i nativi del Sagittario avranno l'appoggio da parte dei loro amici, mentre Capricorno sarà alla ricerca di stabilità nella propria vita privata. Mercurio in congiunzione a Scorpione, offrirà ai nativi del segno tante energie e tanta intraprendenza da spendere sul posto di lavoro, mentre per il Leone alcune situazioni quotidiane inizieranno a prendere una forma diversa dal solito. Andiamo a vedere nel ...

L'oroscopo di sabato 12 ottobre - 1ª sestina : la Luna in Ariete porta bene al Cancro : L'oroscopo di domani 12 ottobre 2019 annuncia a gran voce lo spettacolare ingresso della Luna nel campo dell'Ariete. Il transito della "musa dei poeti" entro i confini del segno di Fuoco è previsto in Astrologia già nella prima mattinata questo sabato, precisamente a partire dalle ore 06:45. Curiosi di sapere come saranno le stelle ad inizio weekend? bene, iniziamo pure a mettere in primo piano i segni migliori e peggiori, come da titolo in ...

Zodiaco di Paolo Fox : oroscopo domani - sabato 5 ottobre 2019 : Segni di Terra, sabato 5 ottobre: l’oroscopo domani di Paolo Fox Qui di seguito i segni di Terra secondo Paolo Fox e le previsioni dell’oroscopo di sabato 5 ottobre. TORO: non dovranno cedere alle tentazioni, soprattutto chi sta insieme al partner da tanto tempo. Attenzione a non fare il passo più lungo della gamba sul lavoro. VERGINE: le stelle sono dalla loro parte. Sul lavoro sarà meglio muoversi subito onde evitare di avere ...

L'oroscopo di sabato 5 ottobre e classifica : Pesci incerto - amore fantastico per Cancro : L'Oroscopo del giorno 5 ottobre è pronto a rivelare che sabato sarà. La settimana volge a conclusione e l'autunno diventa via via più freddo. Ma la temperatura esterna rischia di diventare una scusa per non uscire e mettersi in gioco. Tra i segni top del giorno troviamo i nati del Cancro i quali sono molto ricercati e amati. In seguito la classifica del giorno e le previsioni astrologiche segno per segno. Oroscopo 5 ottobre, classifica da Ariete ...

L'oroscopo di domani sabato 5 ottobre - primi sei segni : ottimo weekend per Leone e Gemelli : L'oroscopo di domani sabato 5 ottobre 2019 è finalmente disponibile per essere consultato. Molto importante questo nuovo giorno coincidente con l'avvio del nuovo weekend per quelli come noi appassionati d'Astrologia che, senz'altro, attendono con curiosità buone notizie in arrivo dalle previsioni zodiacali giornaliere. D'obbligo in questo caso sottolineare la bella posizione in classifica del Leone, meritevole senz'altro della posizione al 'top ...