LIVE De Minaur-Tiafoe 4-2 0-1 | Semifinale NextGen 2019 in DIRETTA | l’australiano vince il

Fonte : oasport

(Di venerdì 8 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Buona prima dell’americano. 15-15 Scappa via il diritto dell’australiano. 0-15 Risposta bloccata di Deche chiama a retee poi lo passa con un pallonetto di rovescio. 1-1 Ottima prima e l’australiano non si fa cogliere impreparato al servizio. 40-30 Serve&volley di De: volée di rovescio imprecisa. 40-15 Buona seconda in kick dell’australiano. 30-0 Ottima prima di De. 15-0 Fuori di poco il diritto diin risposta. 0-1senza problemi il primo game del set. 40-15 Denon riesce ad intercettare la prima dell’americano. 30-0 Altro servizio bomba a 219 km/h di. 15-0 Buona prima dell’americano. INIZIO SECONDO SET 19.33 Alex Deil primo set 4-2 grazie al break ottenuto nel terzo gioco: l’australiano è imbattibile al ...

zazoomnews : LIVE De Minaur-Tiafoe 0-1 Semifinale NextGen 2019 in DIRETTA: si parte con la prima semifinale a Milano! - #Minaur… - lorenzofares : Tra poco vi racconto live su @SuperTennisTv la 1ª semifinale delle #NextGenATPfinals @FTiafoe ???? vs @alexdeminaur… - OA_Sport : LIVE De Minaur-Tiafoe, Semifinale NextGen 2019 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale -