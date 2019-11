L’Isola di Pietro 3 | Quinta puntata | Anna Viene Rapita!

L’Isola di Pietro 3 tra rapimenti e problemi : anche Leonardo è in pericolo? Anticipazioni 15 novembre : L'Isola di Pietro 3 continua ad irretire il pubblico di Canale5. Gli ascolti rimangono pressoché stabili e Gianni Morandi è pronto a vestire ancora i panni di Pietro per le ultime puntate di questa stagione. Tra Leonardo e Caterina è esplosa la passione e adesso proprio la giovane sembra pronta a lasciare tutto per la mistery new entry di questa stagione a discapito del suo grande amore per Diego. Il giovane l'ha tradita e con la sua confessione ...

L’Isola di Pietro 3 - Ilaria in chemioterapia : anticipazioni quarta puntata venerdì 8 novembre : Nuovo appuntamento con L’isola di Pietro 3, giunta alla sua quarta puntata della terza stagione, in onda venerdì 8 novembre su Canale 5 dalle 21.25 circa in poi. La fiction con Gianni Morandi nei panni del pediatra residente a Carloforte Pietro Sereni corre velocemente verso la sua conclusione, che arriverà alla sesta puntata: il finale, peraltro, sarà nuovo di pacca perché tutto il cast, con la troupe, si sono ritrovati di recente per ...

L’Isola di Pietro 3 quarta puntata : trama e anticipazioni 8 novembre 2019 : L’Isola DI Pietro 3 quarta puntata. Con le puntate inedite della terza stagione, torna su Canale 5 la fiction con Gianni Morandi. Di seguito trama e anticipazioni del quarto appuntamento venerdì 8 novembre 2019. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING L’Isola di Pietro 3 quarta puntata: trama e anticipazioni 8 novembre 2019 Il ritrovamento al resort della cameriera Lara in fin di vita sembra segnare una svolta nelle indagini sulla morte ...

L’Isola di Pietro 3 dove vedere le puntate in tv - streaming - replica : L’ISOLA DI Pietro 3 dove vedere. Torna su Canale 5 con la terza stagione la fiction con Gianni Morandi da venerdì 18 ottobre 2019. Ecco di seguito dove vedere le puntate di in tv, streaming e replica. SCOPRI TUTTO SU #LISOLADIPietro L’Isola di Pietro 3 dove vedere le puntate in tv e replica La fiction L’Isola di Pietro 3 va in onda per dodici puntate il venerdì in prima serata su Canale 5 alle ore 21:30 circa. La diretta ...

L’Isola di Pietro 3 - trama della quarta puntata in onda venerdì 8 novembre su Canale 5 : L’isola di Pietro 3, anticipazioni della quarta puntata di venerdì 8 novembre su Canale 5. trama, cast e trailer L’appuntamento con i nuovi episodi de L’Isola di Pietro continua con l’appuntamento del venerdì su Canale 5. Stasera, venerdì 8 novembre, alle 21:15 circa su Canale 5 andrà in onda la quarta puntata della terza stagione de L’isola di Pietro 3. La fiction è composta da sei puntate ed è co-prodotta da RTI e ...

L’Isola di Pietro - Gianni Morandi : “Il successo non dà la felicità” : L’isola di Pietro 3, Gianni Morandi lancia un messaggio importante Gianni Morandi continua a conquistare il pubblico di Canale5 con le peripezie di Pietro Sereni nella fiction L’isola di Pietro 3. L’artista ha parlato però dei pericoli del successo sulle pagine del settimanale Chi, sottolineando che spesso arrivare all’apice non coincide con la felicità: “Il successo ti fa perdere la testa quando arriva, e te la ...

Ascolti tv - Conti in vetta : ‘Tale e Quale Show’ batte ‘L’Isola di Pietro’ : La seconda puntata dedicata al Torneo dei Campioni ha confermato il gradimento del pubblico per il programma di Rai Uno che...

Ascolti tv venerdì 1 novembre 2019 : chi ha vinto tra Tale e Quale e L’Isola di Pietro : Ascolti tv venerdì 1 novembre 2019, chi ha vinto la sfida della prima serata: Tale e Quale Show convince anche col Torneo Gli Ascolti tv di venerdì 1 novembre 2019 premiano ancora una volta Tale e Quale Show, ma le sorprese non sono mancate anche nella programmazione del resto della giornata. Partiamo però con la […] L'articolo Ascolti tv venerdì 1 novembre 2019: chi ha vinto tra Tale e Quale e L’Isola di Pietro proviene da Gossip e ...

Ascolti TV | Venerdì 1 novembre 2019. Tale e Quale Show 19.4% - L’Isola di Pietro 13.4% - Quarto Grado 7% - It 6.5% - Crozza 5.2%. ViD 12.9% - Pomeriggio Cinque 12.7%-13.1% : Tale e Quale Show - Il Torneo - Jessica Morlacchi imita Loretta Goggi Su Rai1 Tale e Quale Show – Il Torneo ha conquistato 3.916.000 spettatori pari al 19.4% di share. Su Canale 5 L’Isola di Pietro 3 ha raccolto davanti al video 2822.000 spettatori pari al 13.4% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha interessato 1.104.000 spettatori pari al 4.6% di share e Criminal Minds ne ha interessati 768.000 (3.7%). Su Italia 1 It- Capitolo Uno ...

Anticipazioni L’Isola di Pietro 3 - quarta puntata : Caterina parte con Leonardo : L’Isola di Pietro 3, Anticipazioni sulla quarta puntata: cosa succederà l’8 novembre 2019 Colpo di scena nelle Anticipazioni sulla quarta puntata de L’Isola di Pietro 3 e riguarda Caterina. Il giovane personaggio della fiction non sta vivendo un bel momento, nonostante tutto sembrava dovesse andare per il meglio. Caterina infatti ha recuperato la vista, superando […] L'articolo Anticipazioni L’Isola di Pietro 3, quarta ...

L’Isola di Pietro 3 : anticipazioni quarta puntata di venerdì 8 novembre 2019 : L'Isola di Pietro 3 - Gianni Morandi, Chiara Baschetti e Hassani Shapi Sei prime serate, dirette da Alexis Sweet e Luca Brignone per Lux Vide, compongono la terza stagione de L’Isola di Pietro, la fiction che nel 2017 ha riportato Gianni Morandi sul set. Il filo conduttore della trama saranno la sparizione di una giovane ragazza ed il ritrovamento di una neonata, probabilmente sua figlia, della quale il protagonista Pietro Sereni ...

L’Isola DI PIETRO 3 - anticipazioni quarta puntata di venerdì 8 novembre : Nuovo appuntamento su Canale 5 con la fiction L’isola di PIETRO 3. Ecco anticipazioni e trame ufficiali della quarta puntata, in onda venerdì 25 ottobre 2019 in prima serata: Il ritrovamento al resort della cameriera Lara (Melinda Mereu) in fin di vita sembra portare ad una svolta nelle indagini sulla morte di Chiara. Franco Portorico (Claudio Castrogiovanni), presunto padre di Lara, è il principale sospettato di entrambi i ...

L’Isola di Pietro 3 - anticipazioni 8 novembre : l’addio di Caterina : anticipazioni L’isola di Pietro 3, quarta puntata: la morte di Lara L’isola di Pietro 3 al giro di boa: venerdì 8 novembre andrà in onda la quarta delle sei puntate previste. Le anticipazioni della quarta puntata de L’isola di Pietro 3, la fiction con protagonista Gianni Morandi, annunciano un susseguirsi di colpi di scena. Si è scoperto che Diego è il vero padre della piccola Anna, la neonata abbandonata da Chiara. Il ...