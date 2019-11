L' Isola di Pietro 3 | Anticipazioni | stasera su Canale 5 la quarta puntata della nuova

L'Isola DI PIETRO 3/ Anticipazioni 8 novembre : Monica - la Chillemi svela che... : L'ISOLA di PIETRO 3, Anticipazioni dell'8 novembre 2019, in prima Tv su Canale 5. Franco sospettato della morte di Chiara; Caterina vuole fuggire?

L’Isola di Pietro 3 quarta puntata : trama e anticipazioni 8 novembre 2019 : L’Isola DI Pietro 3 quarta puntata. Con le puntate inedite della terza stagione, torna su Canale 5 la fiction con Gianni Morandi. Di seguito trama e anticipazioni del quarto appuntamento venerdì 8 novembre 2019. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING L’Isola di Pietro 3 quarta puntata: trama e anticipazioni 8 novembre 2019 Il ritrovamento al resort della cameriera Lara in fin di vita sembra segnare una svolta nelle indagini sulla morte ...

L’Isola di Pietro 3 dove vedere le puntate in tv - streaming - replica : L’ISOLA DI Pietro 3 dove vedere. Torna su Canale 5 con la terza stagione la fiction con Gianni Morandi da venerdì 18 ottobre 2019. Ecco di seguito dove vedere le puntate di in tv, streaming e replica. SCOPRI TUTTO SU #LISOLADIPietro L’Isola di Pietro 3 dove vedere le puntate in tv e replica La fiction L’Isola di Pietro 3 va in onda per dodici puntate il venerdì in prima serata su Canale 5 alle ore 21:30 circa. La diretta ...

L'Isola di Pietro 3 - anticipazioni quarta puntata : Una svolta nelle indagini sull'omicidio di Chiara (Anna Godina), ma anche la tensione all'interno della propria famiglia: è quanto deve affrontare il protagonista de L'Isola di Pietro 3, nella quarta puntata, in onda questa sera, 8 novembre 2019, alle 21:25 su Canale 5.L'Isola di Pietro 3, quarta puntata A Carloforte sale la preoccupazione, dopo il ritrovamento di Lara (Melinda Mereu) in fin di vita. Mentre i medici cercano di salvarla, la ...

L’Isola di Pietro 3 - trama della quarta puntata in onda venerdì 8 novembre su Canale 5 : L’isola di Pietro 3, anticipazioni della quarta puntata di venerdì 8 novembre su Canale 5. trama, cast e trailer L’appuntamento con i nuovi episodi de L’Isola di Pietro continua con l’appuntamento del venerdì su Canale 5. Stasera, venerdì 8 novembre, alle 21:15 circa su Canale 5 andrà in onda la quarta puntata della terza stagione de L’isola di Pietro 3. La fiction è composta da sei puntate ed è co-prodotta da RTI e ...

L’Isola di Pietro - Gianni Morandi : “Il successo non dà la felicità” : L’isola di Pietro 3, Gianni Morandi lancia un messaggio importante Gianni Morandi continua a conquistare il pubblico di Canale5 con le peripezie di Pietro Sereni nella fiction L’isola di Pietro 3. L’artista ha parlato però dei pericoli del successo sulle pagine del settimanale Chi, sottolineando che spesso arrivare all’apice non coincide con la felicità: “Il successo ti fa perdere la testa quando arriva, e te la ...

L'Isola di Pietro 3 - il 4^ appuntamento in replica su Mediaset Play dal 9 novembre : Anche questa settimana, torna su Canale 5 l'appuntamento con la fiction, "L'isola di Pietro 3", interpretata fra gli altri da Gianni Morandi, Chiara Baschetti e Alma Noce. Venerdì 8 novembre, infatti, sarà trasmessa in prima serata su Canale 5 la quarta puntata della terza stagione in cui Pietro sarà costretto a confortare Ilaria, devastata dalla chemioterapia, mentre Franco Portorico diventerà il principale sospettato del tentato omicidio di ...

Ascolti tv - Conti in vetta : ‘Tale e Quale Show’ batte ‘L’Isola di Pietro’ : La seconda puntata dedicata al Torneo dei Campioni ha confermato il gradimento del pubblico per il programma di Rai Uno che...

