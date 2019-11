Liliana Segre | “Mai avrei pensato di avere la scorta”

Parla Liliana Segre : “Non mi aspettavo di avere la scorta - non l’ho chiesta io” : Liliana Segre commenta la decisione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica di assegnarle una scorta: "Essendo una vecchietta pensavo di essere di nessun interesse, quindi non me l'aspettavo. Di certo non sono stata io a chiederla". La senatrice a vita Parla anche della commissione Parlamentare contro l'odio da lei proposta: "Vedremo quale sarà il mio ruolo".Continua a leggere

Liliana Segre sotto scorta/ Antisemitismo - Mattarella : 'L'intolleranza è concreta' : Liliana Segre sotto scorta, solidarietà dal mondo politico. Mattarella: 'Odio e intolleranza concreti'. Pieraccioni: 'Siamo anche noi la sua scorta'.

Liliana Segre : "Non avrei mai pensato di avere una scorta" : “Certamente non mi aspettavo la scorta, poi essendo una vecchietta...Io non l’ho mai chiesta e non pensavo mai che l’avrei avuta”. Lo ha spiegato la senatrice a vita Liliana Segre in una intervista a Rainews24.A chi gli chiede se farà parte della Commissione contro l’antisemitismo, il razzismo, l’odio e la violenza, risponde: “Vedremo quale sarà il mio ruolo. Io non ho voluto la ...

Il sindaco leghista di Ferrara propone la cittadinanza onoraria per Liliana Segre : "Onorare la sua storia" : “Ferrara proporrà a Liliana Segre la cittadinanza onoraria. In questo modo vogliamo onorare la storia personale della senatrice, simbolo delle immense sofferenze di un popolo che ha a Ferrara una rappresentanza forte e coesa”. Lo annuncia il sindaco leghista di Ferrara, Alan Fabbri. Questa volontà, precisa il primo cittadino, “si concretizzerà con una risoluzione che verrà sottoposta lunedì ...

Minacce a Liliana Segre - esposto in Procura contro un commentatore antisemita : Cathy La Torre, avvocata, ha depositato oggi un esposto alla Procura di Venezia contro un commento apparso ieri sotto a un articolo del nostro giornale. L'autore del commento postava la foto di un caminetto e una frase inequivocabile indirizzata alla senatrice Liliana Segre, da ieri sotto scorta per le Minacce e gli insulti ricevuti negli ultimi mesi.Continua a leggere

Cara Liliana Segre - ti scrivo per chiederti scusa. Quello che ti sta succedendo è anche colpa mia : Cara Liliana Segre, ti scrivo questa lettera aperta per chiederti scusa, per chiederti di perdonarci. Quello che ti sta succedendo è responsabilità anche mia. Io sono di destra, lo sono sempre stato. Adesso che ti vedo, dolce nonna novantenne, costretta a subire la presenza di una scorta solo per avere il diritto di passeggiare con tranquillità capisco che abbiano sbagliato tutto, che non abbiano combattuto una battaglia di civiltà. Non voglio ...

Mattarella : “La scorta a Liliana Segre è un segno che odio e intolleranza sono concreti” : “Se qualcuno arriva in un autobus a dire a una bambina di sette anni ‘non sederti accanto a me perché hai la pelle di colore differente’; se è necessario” assegnare una scorta “ad una signora anziana che non ha mai fatto male alcuno, ma che il male lo ha subito da bambina come Liliana Segre, vuol dire” che gli interrogativi relativi alle differenze tra “indifferenza, solidarietà, aiuto vicendevole” ...

Sergio Mattarella : «La scorta a Liliana Segre segno dell'intolleranza di questo periodo» : «La solidarietà, la convivenza, il senso di responsabilità devono contrastare l'intolleranza, l'odio, la contrapposizione». Lo ha detto il presidente della...

La scorta civica di Liliana Segre siamo noi : “Negli ultimi tempi si sono persi i freni inibitori riguardo ad alcuni argomenti come l’antisemitismo, su cui una volta c’era ritegno. Una volta si vergognavano a dire certe cose, oggi si divertono”. Sono le parole di Luciano Belli, uno dei tre figli di Liliana Segre, che oggi spiega a Repubblica di aver tutelato la madre in questi anni e averle nascosto centinaia di messaggi di odio ricevuti online.Liliana Segre, 89 ...

Gigi Proietti : ""Salvini si sente minacciato come Liliana Segre? Dichiarazioni preoccupanti" : “Salvini dice di essere minacciato? Diamo la scorta anche a lui così è contento! Certe Dichiarazioni sono preoccupanti″, commenta l’attore e regista Gigi Proietti all’Adnkronos dopo l’assegnazione della scorta alla senatrice a vita Liliana Segre a causa delle crescenti minacce e degli insulti antisemiti ai suoi danni.Una battuta che giunge a seguito delle Dichiarazioni dell’ex ministro ...

I figli di Liliana Segre sono «più tranquilli» - ora che ha la scorta : Luciano Belli Paci ha raccontato a Repubblica che la senatrice a vita girava molto da sola, con una certa preoccupazione dei familiari

Insulti e minacce - sotto scorta la senatrice Liliana Segre : Le numerose minacce e gli Insulti nei confronti della senatrice a vita Liliana Segre hanno spinto il prefetto di Milano Renato Saccone e il Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza da lui presieduto ad assegnare la scorta alla senatrice.Liliana Segre, sopravvissuta al campo di concentramento di Auschwitz, ad un anno di lavori forzati quando aveva appena 14 anni e al campo di concentramento di Ravensbrück, sarà ora accompagnata in ogni ...

"Condanno l'antisemitismo. Applaudiremo Liliana Segre" - dice Meloni : "Il non aver condiviso in toto i contenuti della commissione Segre non equivale a dire che è giusto sostenere l'antisemitismo: è assurdo pure pensarlo. Io non ho problemi a dire che condanno l'antisemitismo". In un'intervista a la Repubblica Giorgia Meloni, segretaria di Fratelli d'Italia, afferma che "che sono molti i rappresentanti della comunità ebraica sotto scorta" e quello quello di Liliana Segre "non è il primo caso né in Italia né in ...