Liliana Segre incontra Matteo Salvini con la figlia | faccia  a faccia a casa della

Incontro tra Matteo Salvini e Liliana Segre : il colloquio a Milano a casa della senatrice a vita : L'Incontro richiesto negli scorsi giorni dal leader della Lega, Matteo Salvini, con Liliana Segre, è avvenuto nel pomeriggio a Milano, a casa della senatrice a vita. Un colloquio che segue le minacce ricevute da Segre, a cui è stata assegnata la scorta negli scorsi giorni. Salvini è andato all'Incontro accompagnato da sua figlia.Continua a leggere

"Non avrei mai pensato di averne bisogno". Lo stupore di Liliana Segre per la scorta : La scorta a Liliana Segre continua a scuotere il mondo politico con il Capo dello Stato e il governo che sono tornati a denunciare i rigurgiti di odio nel Paese. Per il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, "se è necessario a una signora anziana che non ha mai fatto male alcuno ma che il male lo ha subito da bambina in modo crudele come Liliana Segre di avere una scorta, vuol dire che questi interrogativi dei bambini, che chiedono ...

I frati di Assisi a Liliana Segre - saremo la sua scorta fraterna : Una “scorta fraterna e vigile” per Liliana Segre. I frati francescani, attraverso il direttore della Sala Stampa del Sacro Convento di Assisi, padre Enzo Fortunato, esprimono la loro solidarietà a Liliana Segre, senatrice a vita per cui è stata disposta la scorta. “Dalla comunità dei frati della Basilica di San Francesco, luogo dove è partita l’iniziativa contro i muri mediatici ...

Liliana Segre : «Non avrei mai pensato di avere una scorta» Mattarella : «Intolleranza e odio fatti concreti» : Il presidente della Repubblica ha ricordato anche il caso della bambina discriminata su un autobus per il colore della pelle. «I bambini», ha aggiunto, «chiedono solidarietà contro intolleranza, l’odio e la contrapposizione»

Parla Liliana Segre : “Non mi aspettavo di avere la scorta - non l’ho chiesta io” : Liliana Segre commenta la decisione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica di assegnarle una scorta: "Essendo una vecchietta pensavo di essere di nessun interesse, quindi non me l'aspettavo. Di certo non sono stata io a chiederla". La senatrice a vita Parla anche della commissione Parlamentare contro l'odio da lei proposta: "Vedremo quale sarà il mio ruolo".Continua a leggere

Liliana Segre sotto scorta/ Antisemitismo - Mattarella : 'L'intolleranza è concreta' : Liliana Segre sotto scorta, solidarietà dal mondo politico. Mattarella: 'Odio e intolleranza concreti'. Pieraccioni: 'Siamo anche noi la sua scorta'.

Il sindaco leghista di Ferrara propone la cittadinanza onoraria per Liliana Segre : "Onorare la sua storia" : “Ferrara proporrà a Liliana Segre la cittadinanza onoraria. In questo modo vogliamo onorare la storia personale della senatrice, simbolo delle immense sofferenze di un popolo che ha a Ferrara una rappresentanza forte e coesa”. Lo annuncia il sindaco leghista di Ferrara, Alan Fabbri. Questa volontà, precisa il primo cittadino, “si concretizzerà con una risoluzione che verrà sottoposta lunedì ...

Minacce a Liliana Segre - esposto in Procura contro un commentatore antisemita : Cathy La Torre, avvocata, ha depositato oggi un esposto alla Procura di Venezia contro un commento apparso ieri sotto a un articolo del nostro giornale. L'autore del commento postava la foto di un caminetto e una frase inequivocabile indirizzata alla senatrice Liliana Segre, da ieri sotto scorta per le Minacce e gli insulti ricevuti negli ultimi mesi.Continua a leggere

Cara Liliana Segre - ti scrivo per chiederti scusa. Quello che ti sta succedendo è anche colpa mia : Cara Liliana Segre, ti scrivo questa lettera aperta per chiederti scusa, per chiederti di perdonarci. Quello che ti sta succedendo è responsabilità anche mia. Io sono di destra, lo sono sempre stato. Adesso che ti vedo, dolce nonna novantenne, costretta a subire la presenza di una scorta solo per avere il diritto di passeggiare con tranquillità capisco che abbiano sbagliato tutto, che non abbiano combattuto una battaglia di civiltà. Non voglio ...