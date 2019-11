Le fotografava e le intossicava | violenze a 200 donne di un alto funzionario “perverso”

Fonte : ilfogliettone

(Di venerdì 8 novembre 2019) Per dieci lunghi anni, un exdelle risorse umane del ministero della Cultura parigino ha fotografato a loro insaputa le gambe delleche intervistava o le ha intossicate con dei diuretici con il preciso intento di vederle urinare davanti a lui. Sospeso solo nel gennaio 2019, ilè stato incriminato il 24 ottobre. Una vicenda che oggi imbarazza il governo e le istituzioni d'Oltralpe visto che le denunce delle vittime sono rimaste inascoltate per anni. L'uomo proponeva alle sue vittime un tè o un caffè all'inizio del colloquio, prima di lasciarle per alcuni istanti e tornare con la bevanda in cui aveva diluito una dose di Furosemide, potente diuretico.Seguiva una breve discussione durante la quale ildiscretamentele gambe delle candidate, prima di proporre loro di visitare i dintorni del ministero. Il percorso era stato abilmente ...

