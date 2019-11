Lazio-Celtic | accoltellato altro tifoso scozzese | il terzo in 2 giorni Ultrà

Lazio-Celtic - ancora sangue : accoltellato un terzo tifoso scozzese : Più danni in campo che fuori. Lazio-Celtic ha fatto parlare di sé per quanto accaduto al di là del rettangolo verde. Gli scontri tra i tifosi delle due compagini avevano portato all’accoltellamento di due supporter scozzesi, per fortuna non in pericolo di vita. E’ notizia di questa mattina l’accoltellamento di un terzo tifoso biancoverde intorno alle 2 della notte scorsa. L’autore è un uomo, presumibilmente un ...

Il Celtic passa al 95° - Lazio ko all'Olimpico e quasi fuori : La Lazio perde all'ultimo istante contro il Celtic, finisce 1-2 allo stadio Olimpico, dove si giocava la decisiva sfida di Europa League

Highlights Lazio-Celtic 1-2 e Borussia Monchengladbach-Roma 2-1 : biancocelesti quasi eliminati - speranza giallorossa! : Highlights LAZIO CELTIC- Altro passo falso per la Lazio in Europa League e qualificazione biancoceleste appesa ormai solamente ad un filo. Non basta il gol di Immobile, capitolini rimontati nel finale. Ora servirà un autentico miracolo per permettere agli uomini di Simone Inzaghi di accedere al prossimo turno. Highlights Lazio Celtic 1-2, il tabellino LAZIO (3-5-2): […] L'articolo Highlights Lazio-Celtic 1-2 e Borussia Monchengladbach-Roma ...

Lazio-Celtic - Simone Inzaghi e Immobile sulla stessa lunghezza d’onda : “Rigore netto - ma le colpe sono nostre” : Lazio sconfitta dal Celtic all’Olimpico e praticamente eliminata. Al termine della gara, Simone Inzaghi fa mea culpa: ”L’episodio del mancato rigore pesa, era clamoroso. Ci avrebbe ovviamente permesso di andare in vantaggio. La squadra per spirito mi è piaciuta, ma dovevamo fare il secondo gol ed essere più cattivi. Andiamo a casa con 0 punti e forse anche dall’Europa. C’è da fare mea culpa perché in queste ...

Lazio-Celtic 1-2 - le pagelle di CalcioWeb : Be(h)… risha - ci sono stati Jony migliori [FOTO] : Lazio-Celtic, le pagelle di CalcioWeb – Harakiri Lazio! Anziché la vendetta per la beffa finale, c’è stato il replay della beffa finale. Ancora una volta gli scozzesi ribaltano tutto con una rete in pieno recupero. Non basta il solito Immobile, imprecisione ed errori grossolani condannano i biancocelesti, che dicono addio all’Europa League. Al termine del match, le pagelle della redazione di CalcioWeb. In alto la ...

