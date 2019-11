Lady Gaga con flebo e aerosol : "Non posso esibirmi. Sono malata" : Con una flebo e l’aerosol: così Lady Gaga appare nella foto postata su Facebook. La popstar è stata costretta ad annullare lo show a Las Vegas a causa di un’infezione. Nel post sul social network si è scusata con i fan e ha spiegato cosa l’ha ridotta in questo modo: “Ho la sinusite e la bronchite e mi sento così triste, non avrei mai voluto deludervi”.“Mi sento troppo debole e ...

Lady Gaga annulla una data del tour : “Sono troppo debole e malata per esibirmi” : Nella foto postata sui social fa l’areosol e ha una flebo. È provata, Lady Gaga, e annuncia di sentirsi troppo debole per esibirsi, annullando la data a Las Vegas. “Sono devastata per non potermi esibire per tante persone che hanno viaggiato per vedermi – scrive – Ho un’infezione sinusale e una bronchite e mi sento stanca e triste. Io non vorrei mai deludervi, sono soltanto troppo debole e malata per esibirmi ...

Lady Gaga su Bradley Cooper - l’autolesionismo e la violenza sessuale : le confessioni ad Oprah Winfrey : Non parla di musica Lady Gaga nella lunga intervista per la rivista americana ELLE, che le dedica la copertina del numero di dicembre con uno spettacolare servizio fotografico e accoglie le sue confessioni rilasciate ad un'intervistatrice d'eccezione, la regina dei talk show Oprah Winfrey. Dal successo di A Star Is Born alla sua nuova esperienza imprenditoriale con la linea di cosmesi Haus Laboratories, passando per temi più personali come ...

Lady Gaga: «L'amore con Bradley Cooper? Una recita»

Lady Gaga sarà Patrizia Reggiani nel nuovo film di Ridley Scott sull'omicidio Gucci : Lady Gaga sarà la 'vedova nera' Patrizia Reggiani. L'artista 33 enne dalle mille maschere, l'icona pop più famosa del pianeta, origini siciliane prese dal padre, al secolo Stefani Joanne Angelina Germanotta, è stata scelta dal regista Ridley Scott per interpretare l'ex signora Gucci, ribattezzata dalla stampa internazionale la vedova nera. La donna fu infatti condannata nel 1998 perché mandante dell'omicidio dell'ex marito Maurizio Gucci, erede ...

Lady Gaga incontra e intervista David Beckham : Lady Gaga e David Beckham non si erano mai incontrati prima. Ma che tra loro potesse scattare un certo feeling era facile da immaginare. In fondo, i punti di incontro tra loro sono molti: entrambi sono delle vere e proprie icone, dei punti di riferimento nel proprio settore (rispettivamente la musica e il calcio, per chi fosse stato sulla Luna negli ultimi 50 anni) ed entrambi hanno avuto il coraggio di osare. #borntodare, come recita il motto ...

Nuoto - bagni di ghiaccio e acqua bollente. Lady Gaga per i concerti si allena come un militare : Lady Gaga e i segreti di benessereLady Gaga e i segreti di benessereLady Gaga e i segreti di benessereLady Gaga e i segreti di benessereI segreti di benessere di Lady Gaga? La popstar se n’è fatta sfuggire un paio via Instagram. E il paragone è pressoché immediato: la popstar si prepara in vista di un concerto con grande disciplina e con un approccio «militare». Quindi cosa fa esattamente? Prima di salire sul palco – in questo caso ...

Insieme al nuovo film di Lady Gaga sull’omicidio Gucci arriva anche il nuovo album di inediti? : Mentre arrivava la conferma del nuovo film di Lady Gaga dopo l'acclamato debutto da protagonista di A Star is Born, il pubblico della popstar si concentrava su presunti indizi che potrebbero anticipare l'arrivo di un nuovo album di inediti. E magari, chissà, i due progetti viaggiano proprio in parallelo. La cantautrice del premio Oscar Shallow sarà protagonista del film diretto da Ridley Scott sull'omicidio di Maurizio Gucci ed interpreterà ...