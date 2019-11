La vita bugiarda degli adulti | la recensione del nuovo romanzo di Elena Ferrante

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 novembre 2019) Stavoltavuole vincere il premio Strega. Le prime cinquanta pagine de Lasembra scritto per mostrare stoffa, stile e linguaggio propri, dopo anni di sbornie commerciali a prescindere. Geograficamente non troppo lontana dall’epopea di Lenù e Lila, la vicenda della 13enne Giovanna rimescola temi, speranze, crudezza delle emozioni di una crescita al femminile naturalmente grezza ed emotivamente tumultuosa cara all’autrice. L’incipit, come fu per il capostipite L’amica Geniale, è folgorante. Poche righe e viene lanciato l’amo della “bruttezza”. Una indeterminata sensazione negativa, un pressante fastidio che prova la giovane protagonista, figlia di due insegnanti intellettualmente impegnati nel partito comunista, appartamento nel Rione alto, ipoteticamente isolati dalla Napoli più popolana. Proprio giù oltre il Vomero si nasconde l’identità reale di ...

