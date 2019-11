La truffa agli anziani gestita dal clan Contini | 51 arresti tra Napoli e Milano

Marco Travaglio spiega - Così hanno truffato Di Bella - il suo metodo è stato sperimentato usando farmaci scaduti e dosi errate : Torniamo sul tema controverso della validità del metodo Di Bella per la cura dei tumori con una cura non invasiva che non è la chemioterapia. Ora il professore Di Bella è morto ma il suo lavoro lo stanno egregiamente portando avanti i suoi figli e da un po’ di tempo si sta parlando insistentemente della validità del metodo e di come sia stato boicottato. Il figlio del professore Di Bella, il dott. Guseppe Di Bella sta curando tante persone ...

truffa sanità - “anziani lasciati a 32 gradi” e “10 minori sottopeso” : così Blasoni tagliava i costi sulle sue residenze. Poi diceva : “Io sono Dio” : “Io sono l’imperatore…perché io sono Dio…io sono il capo”. Intercettato nella sala riunioni della sede del Gruppo Sereni Orizzonti il 15 aprile scorso, Massimo Blasoni si rivolge così ai suoi più stretti collaboratori durante una delle consuete riunioni settimanali in cui vengono prese “le più importanti decisioni in merito alle strategie da adottare per coprire le false rendicontazioni“, come scrive il ...

Fate attenzione agli SMS : è in arrivo un nuovo tipo di truffa pericolosa : Lo smishing è una nuova truffa sempre più diffusa che si basa sull'utilizzo di SMS per rubare soldi alle sue vittime L'articolo Fate attenzione agli SMS: è in arrivo un nuovo tipo di truffa pericolosa proviene da TuttoAndroid.

Arrestato il pizzaiolo del Papa. L'accusa è di truffa agli anziani : L'uomo che, da pizzaiolo, aveva regalato una caratteristica pizza al Papa nel 2015, è stato Arrestato a Torino. L'accusa è di truffa seriale. Era balzato agli onori delle cronache in quanto pizzaiolo, ma ora Vincenzo Cacialli, detto "Enzo", è finito sui quotidiani italiani per un'altra ragione: truffe ai danni degli anziani. Un'attività che, stando alle prime ricostruzioni, l'uomo ha messo in campo con una certa continuità.\\ Il calore con cui ...

È il 23 marzo del 2015. E Papa Francesco in visita pastorale a Napoli riceve una pizza speciale con i colori del Vaticano: mozzarella di bufala, pomodorini gialli e la scritta «W il...

Venezia : daspo urbano a truffatori e portabagli abusivi : Venezia, 9 set. (AdnKronos) – Continua l’azione della Polizia locale di Venezia con l’obiettivo di contrastare comportamenti gravemente lesivi della sicurezza urbana e del decoro in città. Nel fine settimana sono stati impartiti nuovi ordini di allontamento che hanno riguardato: un portabagagli abusivo di nazionalità romena di 47 anni che esercitava sul Ponte degli Scalzi causando intralcio alla circolazione; un secondo ...