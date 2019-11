La Storia negata

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 8 novembre 2019) Il veleno del revisionismo storico corrode da più di trent’anni il nostro Paese. Una goccia costante dentro la democrazia e la democrazia oggi vacilla. Cosa avete fatto? Come avete potuto?, direbbero padri e madri della democrazia. Retorica e appelli tardivi sono peggiori del male, a volte. In nome della democrazia abbiamo raccontato orde di naziskin dentro il cuore del nostro paese negli anni novanta, nella considerazione che fossero sintomo di un male di cui ci dovevamo fare carico, onde giovanili di rivolta con matrici politiche precise, di cui un democratico declinante ha sentito di portare la colpa. Ma perché?Tra negazionismo, revisionismo storico, cultura autocompiaciuta nella sua inespugnabile torre d’avorio, politici che hanno trasformato in virtù, invece di combatterla, la malattia dell’ignoranza, siamo arrivati ad oggi, con una ...

