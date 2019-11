La Spagna alle urne per il secondo voto di quest’anno | si rischia un nuovo stallo

Manca una settimana alle elezioni in Spagna : Le quarte in quattro anni: i sondaggi danno i Socialisti in vantaggio, ma sia il blocco della sinistra che quello della destra potrebbero non avere i numeri per governare

Spagna - la salma di Francisco Franco spostata dal cimitero della Valle dei Caduti. Ora i resti del Caudillo lontani da quelli delle sue vittime : “Finalmente inizia la democrazia”, “è un giorno di festa nazionale”. Ma anche: “Non era necessario” e “è uno show elettorale”. Ieri, 24 ottobre, i resti del dittatore spagnolo Francisco Franco sono stati riesumati dalla tomba del mausoleo della Valle dei Caduti e trasferiti in elicottero al cimitero del Pardo, dove sono sepolti i regnanti di Spagna, allontanando così la salma del Caudillo da quella del resto dei soldati franchisti e dei ...

Video/ Svezia Spagna - 1-1 - : highlights e gol. Alle Furie basta Rodrigo al 92' : Video Svezia Spagna, risultato finale 1-1,: highlights e gol della partita, valida per l'8turno delle Qualificazioni agli Europei 2020.

Milioni di pesci morti in Spagna : catastrofe ecologica nel Mar Menor - patrimonio dell’umanità [GALLERY] : Il ritrovamento di Milioni di pesci morti è il campanello d’allarme di una catastrofe ecologica in atto nel Mar Menor, laguna costiera della regione di Murcia, in Spagna. Ma le cause di questa moria di pesci (vedi fotto della gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo) sono ancora dibattute. Secondo alcuni, è la conseguenza diretta di una forte ondata di maltempo – quindi naturale – mentre per altri la responsabilità ...

Spagna - le Furie Rosse danno spettacolo anche in allenamento : durante l’esercizio il pallone non cade mai : Le Furie Rosse danno spettacolo anche in allenamento. La Nazionale della Spagna si sta preparando per affrontare la Norvegia sabato 12 ottobre nella partita valida per la settima giornata del Gruppo F di qualificazione agli Europei 2020. Sergio Ramos e compagni si sfidano a colpi di testa e tacchi volanti: il risultato è sempre lo stesso, il pallone non tocca mai terra. L'articolo Spagna, le Furie Rosse danno spettacolo anche in allenamento: ...

Una Vita - spoiler Spagna : Marcia incontra Felipe alle spalle del consorte Santiago : Gli spoiler di Una Vita sulle puntate in onda da lunedì 7 a venerdì 11 ottobre in Spagna, rivelano che Susana deciderà di preparare una pietanza francese per fare colpo su Armando. Peccato che il piatto risulti immangiabile, tanto che la Seler opterà per una zuppa all'aglio che susciterà i ricordi dell'ex diplomatico. Intanto, i Dominguez e i Pasamar scopriranno che Cinta sarà la protagonista dell'opera teatrale, mentre Felipe Alvarez Hermoso e ...

Napoli - rinnovo Callejon : la proposta non arriva - dalla Spagna cominciano a chiamare l’ex Real : Napoli, rinnovo Callejon: la proposta non arriva, dalla Spagna cominciano a chiamare l’ex Real Napoli rinnovo Callejon| Sarà uno dei tormentoni dei prossimi mesi. Il Napoli deve decidere quale sarà il futuro di due calciatori che negli ultimi anni sono stati simbolo del club partenopeo. Parliamo di Dries Mertens e José Callejon. Entrambi sono in scadenza di contratto nel giugno 2020. E proprio per quanto riguarda l’attaccante ...

Dalla Spagna : Atletico Madrid e Siviglia su Callejon : I rumors arrivano da “El Gol Digital”. Secondo la testata on line, in Spagna è cresciuto l’interesse per José Maria Callejon il calciatore del Napoli, probabilmente uno dei miglior acquisti della storia del club per rapporto qualità prezzo. A febbraio l’esterno d’attacco compirà 33 anni. È alla settima stagione a Napoli. Potrebbe anche seguire le orme di Raul Albiol che è tornato nel suo Paese e adesso gioca nel Villarreal. Ha ...

Il Segreto - spoiler Spagna : Francisca si allea con la Marchesa per riprendersi la Villa : Torna l'appuntamento dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera che ogni giorno tiene incollati quasi tre milioni di telespettatori su Canale 5. Gli spoiler delle puntate trasmesse ad inizio ottobre in Spagna, rivelano che Francisca Montenegro tornerà in grande stile a Puente Viejo dopo quattro anni di lontananza. Qui la matrona dimostrerà di avere le idee molto chiare quando si alleerà con la Marchesa per riprendersi la Villa. Il ...

Da Llorente il bello a Sánchez el Guapo : la Spagna di nuovo alle elezioni : Non c'è solo Fernando Llorente, il bello del calcio, ad occupare in questi giorni le pagine di quotidiani e schermi di cellulari e pc. Per chi segue la politica internazionale è un...

Dalla Spagna : Xabi Alonso - Allegri e Mourinho i possibili sostituti di Zidane : Che la posizione di Zidane al Real fosse in bilico lo si era avvertiti già quest’estate, quando tra lui e Florentino Perez non sembrava esserci accordo per il mercato dei Blancos e soprattutto per i calciatori da non vendere (Bale e James Rodriguez). Dopo le ultime prestazioni non soddisfacenti della squadra sembra che i rapporti siano a tal punto deteriorati che il tecnico rischierebbe di perdere la panchina. Ecco alcune voci sulla ...

Tre elezioni in tre anni - la Spagna di Sánchez non trova alleati e torna al voto : Pedro Sanchez ci riprova: non sono bastate tre elezioni in tre anni, né cinque mesi di trattative per evitare l'ennesimo ricorso alla volontà degli elettori che - sondaggi alla mano - ne avrebbero fatto volentieri a meno ritenendo di averla abbondantemente espressa lo scorso 28 aprile con un preciso mandato di coalizione progressista fra socialisti e Unidas Podemos. Ma tanto il Psoe e la controparte conservatrice del Partido Popular non si sono ...

La Spagna tornerà alle urne per la quarta volta in quattro anni : Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez (foto: Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images) La Spagna sta vivendo una profonda crisi politica. Dopo essere rimasta senza governo per quasi cinque mesi, tornerà di nuovo alle urne il 10 novembre prossimo, e sarà la quarta tornata elettorale nazionale in quattro anni. Come siamo arrivati fin qui La crisi è stata innescata all’indomani delle elezioni politiche del 28 aprile scorso quando nessuno dei ...

Meteo estremo : dopo la Spagna - la goccia fredda devasta anche l’Algeria. Grandine come palle da tennis [FOTO e VIDEO] : Una goccia fredda nel Mediterraneo occidentale ha messo in ginocchio il sud-est della Spagna con piogge torrenziali estreme, che hanno fatto straripare i fiumi, provocando gravissime inondazioni e almeno 6 morti. La stessa goccia fredda che ha devastato parte della Spagna è stata responsabile anche di una violentissima grandinata nel nord dell’Algeria. Nella località di Ayn Defla, la Grandine ha raggiunto le dimensioni di una palla da tennis, ...