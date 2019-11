La Segre finisce sotto scorta Italia umiliata dai cretini

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 8 novembre 2019) Stefano Zurlo È come tornare sul famigerato binario 21, quello da cui partì bambina nel gennaio '44 alla volta di Auschwitz. Lilianaè un incubo, il passato che afferra il presente, il rigurgito fuori dal tempo dei fantasmi della storia. C'è da rimanere costernati alla notizia che la senatrice a vita debba essere protetta da polizia e carabinieri, come capita ai collaboratori di giustizia passati dall'altra parte della barricata. Ma lei, questa signora di 89 anni, una scheggia acuminata e mai banale della nostra memoria, non è un pentito, non ha alcun precedente e nessuna colpa: rappresenta invece un punto di riferimento per la nostra civiltà, una bussola e uno specchio in cui riflettersi quando intorno scende la notte, come capitò quando lei e la sua famiglia furono caricati su quel treno e avviati verso l'Olocausto. Ci si chiede come sia possibile che ...

