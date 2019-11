La lotta contro il cancro continua con i giorni della ricerca

Sabrina Paravicini e la lotta contro il cancro : «Ho iniziato ieri la radioterapia - ho avuto un tuffo al cuore» : Sabrina Paravicini continua il percorso nella lotta contro il cancro. L?attrice, che ha raggiunto grande notorietà per la sua interpretazione nella serie ?Un medico in...

Melanoma : nuove prospettive nella lotta contro il tumore della pelle più aggressivo : Nel 2019, in Emilia Romagna, sono stimate 1.300 nuove diagnosi di Melanoma. In cinque anni (2014-2019), nella Regione, i casi sono aumentati del 17% fra gli uomini. Significativo invece il calo, pari a -15%, nella popolazione femminile. In particolare, nel 2019, sono stimate 750 nuove diagnosi di questo tumore della pelle fra i maschi e 550 nelle femmine (erano, rispettivamente, 640 e 650 nel 2014).1 Più di 100 pazienti ogni anno in ...

Incendi nel sud della California : i vigili del fuoco lottano senza sosta contro il vento forte : Lavoro incessante per i vigili del fuoco nel sud della California, per spegnere l’ultimo degli Incendi che per giorni hanno minacciato tutta l’area costringendo quasi 11mila persone ad abbandonare le case. A complicare ulteriormente la situazione anche il forte evento e l’aria secca: i pompieri cercano sopratutto di tenere le fiamme lontane dalle fattorie e dai frutteti. L'articolo Incendi nel sud della California: i vigili del ...

lotta - Mondiali Under 23 Budapest 2019 : l’Italia chiude senza aver vinto neppure un incontro : Subito fuori anche gli ultimi due azzurri impegnati oggi ai Mondiali Under 23 di Lotta in corso a Budapest, in Ungheria: nella femminile esce ai ripescaggi Aurora Campagna (-62 kg), mentre nella greco-romana è sconfitto all’esordio Giovanni Freni (-55 kg). L’Italia chiude così senza aver vinto neppure un incontro. Lotta FEMMINILE Nella categoria -62 kg Aurora Campagna è stata eliminata nel turno di ripescaggio per accedere alla ...

Da ore lottano contro le fiamme in California - LeBron James invia camion di panini per i pompieri : Il generoso gesto della star della NBA LeBron James, costretto a evacuare la sua casa di Los Angeles con i familiari proprio per l'avvicinarsi minaccioso del fronte delle fiamme contro il quale da giorni stanno lottando i vigili del fuoco dello stato della California. Per i pompieri un intero camion di panini a sue spese.Continua a leggere

Marracash : "Ho lottato contro problemi mentali e depressione. Non volevo più uscire - uccidevo le giornate" : “Ho sconfitto ‘i mostri della mia mente’ affrontandoli”. È un Marracash inedito quello che si confessa al Fatto Quotidiano, parlando delle difficoltà psicologiche che si è trovato a fronteggiare.“Nessuno parla del fatto che gli attacchi di panico, i problemi mentali, la depressione riguardino moltissime persone. Ci sono un sacco di ragazzi che sono sbandati e spaventati da quello che sta ...

Presidenziali Uruguay - si va al ballottaggio. Al partito di governo non basta il 38 - 5% di Martinez contro il 28 - 3% di Pou : Si andrà al ballottaggio per l’elezione del presidente dell’Uruguay. La sfida è rimandata al 24 novembre, quando i due principali contendenti si sfideranno di nuovo alle urne. Da una parte Daniel Martinez, ex sindaco di Montevideo ed esponente del Frente Amplio, il partito di sinistra che governa il Paese da 14 anni, dall’altra il candidato di destra Luis Lacalle Pou, ex senatore del Partido Nacional. Martinez ha vinto le ...

lotta contro i tumori : cure più efficaci con i semi dell’uva : Nuove prospettive per la Lotta al mesotelioma maligno, una forma rara e aggressiva di tumore che colpisce il mesotelio, tessuto che riveste gran parte degli organi interni. Uno studio di ENEA, CNR e Università “Federico II” di Napoli (UNINA) ha dimostrato che alcune molecole contenute nei semi degli acini (vinaccioli) delle uve di Aglianico e Falanghina sono capaci di bloccare la crescita di cellule di mesotelioma e potrebbero essere in grado di ...

CorSport : contro la Spal ballottaggio Ghoulam-Malcuit. Milik-Mertens in attacco : Domani, contro la Spal, in Napoli di Ancelotti schiererà la dodicesima formazione diversa in dodici partite. Tra i pali ci sarà di nuovo Meret, il grande ex. Davanti a lui, centrali, Koulibaly e Luperto, confermato dopo la prestazione in Champions, che sarà alla sua seconda partita consecutiva da titolare, la terza in stagione. L’emergenza in difesa resta, con Kostas Manolas che ieri ha annunciato che non ci sarà neanche contro la Spal. Il ...

L’alleanza inaspettata. La Regina supporta (in segreto) Meghan Markle nella lotta contro i tabloid - : Carlo Lanna Secondo un'esperta di corte, la Regina supporta in gran segreto la causa contro la stampa inglese avvisata da Meghan Markle e dal Principe Harry Tempi duri per la Royal Family. Dopo la denuncia del Principe Harry alla stampa inglese e dopo le dichiarazioni di Meghan Markle nel documentario che è stato trasmesso di recente in tv, i duchi di Sussex sono stati bersagliati su più fronti. Gli stessi membri della famiglia reale ...

Juve : Sarri contro la Lokomotiv potrebbe affidarsi al 4-3-1-2 - ballottaggio Dybala-Higuain : La gara contro il Bologna di sabato sera ha aperto per la Juventus un mini ciclo che la vedrà impegnata in sei gare ravvicinate (una ogni tre giorni). Oggi, ad esempio, è la vigilia del match d’andata con la Lokomotiv Mosca e Maurizio Sarri come da rituale alle ore 14 svolgerà la conferenza; questa volta, però, non sarà il solo a rispondere alle domande dei giornalisti perché avrà accanto a sé Cristiano Ronaldo. L'ultima presenza dell’ex Real ...

“Questo è per Claudia”. Radja Nainggolan - il dolce gesto per la moglie che lotta contro il cancro : Claudia Lai, moglie del calciatore Radja Nainggolan, aveva raccontato il ”nuovo percorso della vita” che si era ritrovata a dovere intraprendere: l’inizio della chemioterapia, dopo la diagnosi di un tumore. ”Che dire, dopo secchiate di lacrime versate, è ora di andare a combattere questa brutta bestia”, aveva fatto sapere, senza entrare nei dettagli, ringraziando chi le sta intorno.\\La donna, che dal centrocampista di nuovo al Cagliari ha avuto ...

Smeriglio e Lombardi (alla Link) uniti nella lotta contro Virginia Raggi : Roma. La “dottrina Franceschini” prosegue speditamente, come dimostra l’alleanza elettorale nata in Umbria, dove si vota a fine mese, e in replica anche in Calabria (poi si vedrà con Emilia Romagna e Toscana). C’è quindi la variante Goffredo Bettini, quella sui presunti popoli già uniti nella soc

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 17 Ottobre : Conte al “Fatto” – “lotta agli evasori - pronto allo scontro” : L’intervista “Sull’evasione, pronto allo scontro con chi si mettesse di traverso” La manovra – “agli onesti dico che esserlo d’ ora in poi conviene: avranno carte elettroniche a costo zero Gli evasori? Si mettano in regola o saremo inflessibili” di Marco Travaglio La bavbàvie di Marco Travaglio L’altra sera avevo appena finito di discutere a Otto e mezzo con due colleghi sulle manette agli evasori (“barbarie!”, anzi ...