Fonte : calcioefinanza

(Di venerdì 8 novembre 2019) Laspagnola ha siglato una nuova partnership con Grupo LX e Tero, per la realizzazione di unshow attraverso il quale intende trovare i prossimibrasiliani che avranno successo nel calcio spagnolo. Con oltre 30 milioni di praticanti in, secondo la FIFA, il paese è un vivaio di stelle del calcio. … L'articolo La, unperin

FinancialSs : La Liga lancia “Bravo!”, un reality per scoprire talenti in Brasile #calcio #finanza - CalcioFinanza : La #Liga lancia “Bravo!”, un reality per scoprire talenti in #Brasile - _AndreaPontone : Il #Valladolid lancia un bel segnale in #Liga: 3-0 (sudato) in casa contro il #Mallorca e momentaneo 12° posto. Da… -