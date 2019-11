La giunta del comune di Milano ha dato parere positivo di pubblico interesse sul progetto

Reddito di cittadinanza - scontro Anpal-Campania sui navigator : “giunta non sblocca assunzioni”. “Falso - colpa dell’agenzia” : Salta l’accordo faticosamente raggiunto un mese fa tra Anpal e Regione Campania per l’assunzione di 471 navigator, dopo le proteste di chi aveva passato la selezione e lo sciopero della fame di quattro di loro. L’accordo raggiunto tra Anpal servizi e la Regione è stato annunciato dalla O almeno è quello che sostiene l’Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro ha annunciato di aver “appreso con rammarico e stupore che la ...

Nuovo stadio per Milan e Inter – C’è il sì della giunta di Milano - ma emergono le prime ‘condizioni’ : La Giunta del Comune di Milano ha espresso il propri sì al progetto del Nuovo stadio presentato da Milan e Inter, ponendo però alcune condizioni La Giunta del Comune di Milano ha dato il proprio parere positivo di pubblico Interesse al progetto del Nuovo stadio, presentato in sinergia da Milan e Inter. Un sì però condizionato al fatto che non venga portato avanti nessuno sviluppo immobiliare che ecceda le regole stabilite dal Piano di ...

San Siro - attesa la delibera della giunta sul progetto : È attesa per oggi la delibera della Giunta comunale di Milano sul tema del nuovo San Siro. Dopo il botta e risposta tra il presidente del Milan Scaroni e il sindaco Sala, quello di oggi sarà un nuovo passaggio politico, che aprirà la fase delle trattative tra l’amministrazione e i due club. “Intendo passare in […] L'articolo San Siro, attesa la delibera della Giunta sul progetto è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e ...

Federica Pellegrini e Matteo giunta amore alla luce del sole : passeggiata romantica e cena in famiglia : Per lungo tempo dopo l?addio con lo storico fidanzato collega, Filippo Magnini, Federica Pellegrini ha sempre sostenuto di essere single. Da tempo però si rincorrevano le voci di una...

Verona - la giunta Comunale approva la delibera per il nuovo stadio : La Giunta Comunale di Verona ha approvato la proposta di delibera del nuovo stadio. Secondo quanto previsto dalla specifica legge, adesso ora si passerà al voto del Consiglio Comunale, chiamato a dichiarare il “pubblico interesse”. In seguito, verrà definito il bando che chiederà di realizzare un impianto pensato per soddisfare le esigenze dei residenti, risolvere […] L'articolo Verona, la Giunta Comunale approva la delibera per il nuovo ...

Sardegna - trombati alle urne e ripescati in Regione : i consulenti della giunta Solinas. Maestre al Turismo e grossisti ai Trasporti : Se il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, è indagato per abuso d’ufficio dopo aver nominato come consulenti un geometra e un perito dalla qualifica non meglio specificata, va detto che i suoi assessori non sono stati certo a guardare. Perché a scorrere i curricula degli esperti che la legge pretende dotati “di alta e specifica professionalità”, al servizio della giunta sono spuntati grossisti del settore carni ...

Luigi Cesaro - il Senato rimanda in giunta la richiesta di uso delle intercettazioni del senatore di Forza Italia : Il caso Luigi Cesaro torna alla Giunta delle elezioni. L’Aula di palazzo Madama ha rinviato all’organismo che si occupa di immunità parlamentari l’esame della richiesta di autorizzazione all’utilizzazione di intercettazioni telefoniche sul Senatore di Forza Italia, detto Giggino a purpetta, coinvolto in un’inchiesta della procura di Napoli Nord. Con lui sono indagate 29 persone, compreso il figlio Armando Cesaro capogruppo di Forza ...

Stati generali del Coni all'Aquila - Malagò convoca la giunta per il 26 novembre in città : L'Aquila - La prossima Giunta nazionale del Coni si svolgerà a L'Aquila il 26 novembre. Lo ha annunciato il presidente del Comitato olimpico nazionale italiano Giovanni Malagò: "L'Aquila ha un significato particolare - ha specificato Malagò a margine della Giunta faremo anche una visita al centro storico con presidente regione e sindaco, credo sia significativo". leggi tutto

Municipio II : la giunta del bello a sostegno dei lavoratori : Roma – Domani 25 ottobre, insieme alla Giunta del II Municipio, sarò in piazza del Campidoglio al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori delle Società Partecipate di Roma Capitale in occasione dello sciopero indetto dai Sindacati. Le motivazioni del nostro sostegno sono nella profonda richiesta di dignità che arriva dalle lavoratrici e dai lavoratori di Roma. La ormai lunga agonia dei servizi di questa città non vede la Giunta ...

Taekwondo - Greece Open 2019 : tre italiani sul podio tra gli juniores. Secondo posto per giunta - terzo per Maglione e Della Pia : Tre italiani salgono sul podio tra gli juniores al Greece Open 2019 di Taekwondo, torneo internazionale di categoria G1 che si sta svolgendo a Calcide (Grecia). Il migliore risultato viene centrato da Federico Giunta, che chiude al Secondo posto nei -51 kg. L’atleta Della Tiger’s Den Barcellona ha sconfitto in successione i greci Grigorios Adamidis per 38-35, Nikolaos Dikmanis per 19-18 e Dimitrios Triantafyllou per 28-20, approdando così ...

Palermo : allargamento giunta - maggioranza si spacca sul voto a Sala delle Lapidi (2) : (Adnkronos) - "Da mesi - prosegue la nota - in tutte le sedi formali ed informali, noi di Sinistra Comune abbiamo chiesto un confronto che ponesse le basi per una gestione diversa e migliore dell’attività complessiva del governo della città. Lo abbiamo fatto con correttezza, garantendo sempre in Con

Palermo : allargamento giunta - maggioranza si spacca sul voto a Sala delle Lapidi : Palermo, 15 ott. (Adnkronos) - Fumata nera e maggioranza spaccata. Si chiude così la seduta del Consiglio comunale di Palermo che avrebbe dovuto dare via libera alla delibera che prevede l'allargamento della giunta da otto a undici assessori. Al momento del voto Sicilia Futura e Sinistra Comune hann

Palermo : allargamento giunta - maggioranza si spacca sul voto a Sala delle Lapidi (2) : (Adnkronos) – “Da mesi – prosegue la nota – in tutte le sedi formali ed informali, noi di Sinistra Comune abbiamo chiesto un confronto che ponesse le basi per una gestione diversa e migliore dell’attività complessiva del governo della città. Lo abbiamo fatto con correttezza, garantendo sempre in Consiglio la presenza e non facendo mai mancare il nostro sostegno. Siamo pronti a proseguire in tal senso. Oggi ...

Palermo : allargamento giunta - maggioranza si spacca sul voto a Sala delle Lapidi : Palermo, 15 ott. (Adnkronos) – Fumata nera e maggioranza spaccata. Si chiude così la seduta del Consiglio comunale di Palermo che avrebbe dovuto dare via libera alla delibera che prevede l’allargamento della giunta da otto a undici assessori. Al momento del voto Sicilia Futura e Sinistra Comune hanno lasciato Sala delle Lapidi sancendo uno strappo col Pd e orlandiani e vanificando di fatto il voto dell’aula dato che ...