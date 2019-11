Fonte : ilfoglio

(Di venerdì 8 novembre 2019) Nel caso in cui ArcelorMittal, alla fine, davvero, non desse seguito all'acquistoo stabilimento ex-a Taranto, il'acciaione beneficerebbe enormemente. L'abbattimentoa capacità produttiva complessivadel 5-6 per cento, una metaforica boccata d'ossigeno, in

PinascoDanilo : RT @ilfoglio_it: La chiusura totale dell'Ilva sarebbe 'molto positiva' per il mercato europeo e ArcelorMittal, dice la Deutsche Bank. Un re… - ilfoglio_it : La chiusura totale dell'Ilva sarebbe 'molto positiva' per il mercato europeo e ArcelorMittal, dice la Deutsche Bank… - FPetrelli : Chiusura totale? Si la tomba! Per fortuna che è una minchiata elettorale. -