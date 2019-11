La caccia – Monteperdido con Megan Montaner | anticipazioni 1^ puntata

La caccia Monteperdido trama 1° e 2° episodio : il rapitore forse è qualcuno vicino ad Ana : Mediaset si prepara a sparare le ultime cartucce prime della fine dell'anno arricchendo il palinsesto di nuove fiction, tra cui la spagnola La caccia - Monteperdido (in originale 'La caza - Monteperdido'), la cui prima puntata andrà in onda domenica 10 novembre alle 21:25 su Canale 5. Si tratta di un thriller psicologico prodotto da DLO Productions per TVE e trasmesso in Spagna la scorsa primavera su La1. La serie tv è basata sul romanzo ...