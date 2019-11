La batteria di Samsung Galaxy S11 potrebbe essere capiente come quella del Galaxy Note 10+

Non lascerà mai a piedi la batteria del Samsung Galaxy S11 : versione economica super : Mancano ancora un bel po' di settimane prima di scoprire le caratteristiche del nuovo Samsung Galaxy S11. Eppure, da alcuni giorni a questa parte si sono intensificate le indiscrezioni a proposito della sua scheda tecnica. In particolare, alcune fonti sostengono che potrebbe non essere la sola fotocamera il punto di forza di questi modelli. Rispetto a quanto riportato di recente sulle nostre pagine, infatti, occorre prendere in esame anche ...

La batteria del Samsung Galaxy S11e (Lite) ve ne farà volere uno assolutamente : Un nuovo leak prende in esame l'ipotetica batteria dell'atteso Samsung Galaxy S11 L'articolo La batteria del Samsung Galaxy S11e (Lite) ve ne farà volere uno assolutamente proviene da TuttoAndroid.

Solo all’apparenza Samsung Galaxy S10 Lite : incredibile la batteria e tutto il resto : Non potevano mancare altre indiscrezioni relative al Samsung Galaxy S10 Lite, un dispositivo che per molti anni è mancata al parco smartphone del colosso di Seul e che potrebbe ritornare prepotentemente sulla scena nel giro di poco tempo. Come riportato da 'Slashleaks.com', dovrebbe trattarsi di un telefono contraddistinto dal product-code 'SM-G770F/SD', e con una batteria da 4370mAh (se i rumors fossero confermati si tratterebbe di un modello ...

Altro che lite - Samsung Galaxy S10 Lite potrebbe avere una batteria pazzesca : Stando ad una nuova immagine caricata in Rete, il tanto chiacchierato ed atteso Samsung Galaxy S10 Lite potrebbe vantare una batteria da ben 4.500 mAh L'articolo Altro che Lite, Samsung Galaxy S10 Lite potrebbe avere una batteria pazzesca proviene da TuttoAndroid.