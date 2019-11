La barca dei sogni

La Guerra dei Mondi sbarca su Fox con la sua versione e un’ambientazione moderna : cast e personaggi della serie : Dimenticate la versione inglese in onda su LaF fino a qualche giorno fa perché da oggi, 4 novembre, La Guerra dei Mondi torna su Fox ma nella sua versione americana. L'appuntamento è fissato sul canale 122 di Sky con un'invasione aliena pronta a ricominciare travolgendo il nostro mondo visto che l'ambientazione moderna tirerà fuori alieni e corse contro il tempo da quella vittoriana della versione inglese. La versione Fox de La Guerra dei ...

Sono stati trovati 12 corpi dei passeggeri di una barca affondata la settimana scorsa nei pressi di Lampedusa : Nel tratto di mare vicino a Lampedusa Sono stati trovati 12 corpi dei passeggeri di una barca affondata lunedì 7 ottobre a pochi chilometri dalla costa. I corpi Sono stati individuati dai sommozzatori della Guardia Costiera e saranno recuperati nei

Totti pronto a sbarcare nel mondo dei procuratori : Totti procuratore – Potrebbe esserci la procura sportiva nel futuro di Francesco Totti. Come spiegato dal “Corriere dello Sport”, l’ex capitano della Roma darà vita entro novembre a una società di mediazione e scouting, con la collaborazione di un pool di avvocati e procuratori. In questa avventura, Totti potrebbe essere affiancato da Davide Lippi, mentre […] L'articolo Totti pronto a sbarcare nel mondo dei procuratori è stato ...

A Lampedusa anche la 'barca dei bambini' : Palermo, 14 ott. (AdnKronos) - Ancora una 'barca dei bambini' a Lampedusa. Tra le tre imbarcazioni arrivate tra ieri sera e l'alba di oggi sull'isola c'era anche una imbarcazione in legno con una settantina di persone a bordo, di cui più di 20 bambini. Uno di appena una settimana e un altro di un pa

Succession 2 sbarca su Sky Atlantic al mercoledì dal 9 ottobre : trama e cast dei nuovi episodi : Tutto è pronto per il ritorno di Logan Roy e dei suoi quattro figli in Succession 2. A partire da domani, 9 ottobre, al mercoledì, la serie torna in onda anche in Italia dopo aver fatto incetta di nomination ai Golden Globes e agli Emmy con una promessa: "Nei nuovi episodi i riflettori saranno ancora di più puntati sul rapporto tra il capofamiglia e i suoi figli". Il dramma cinico e spietato che ha conquistato il pubblico sin dal primo ...

Ecco i primi danni dei porti aperti : sbarcati 216 migranti in un weekend : Gianni Carotenuto Nel giro di 24 ore, tra sabato e domenica, sulle coste italiane sono arrivati più di 200 migranti: 176 a Lampedusa e 40 sulle coste del Sulcis, in Sardegna. Tutti "sbarchi fantasma". Salvini: "Al governo incapaci, venduti o complici?" Tra sabato e domenica, più di 200 migranti sono sbarcati sulle coste italiane, 176 a Lampedusa e 40 sulle coste del Sulcis, in Sardegna: un totale di 216 persone. Tutte arrivate sulle ...

Continua l'assalto dei migranti a Lampedusa : sbarcati altri 46 tunisini : Non si fermano gli sbarchi a Lampedusa, dove sono iniziati i trasferimenti dall’hotspot di contrada Imbriacola, in sovraccarico di migranti dopo gli arrivi che si sono susseguiti negli ultimi giorni. Arrivi che non sembrano arrestarsi. Stamattina nell’isola delle Pelagie, che è diventata la porta di accesso all’Europa dal Mar Mediterraneo, è approdato un barcone con a bordo 46 tunisini. L’imbarcazione si è fermata nei pressi di Cala Maluk e i ...