La banalità del male | è ora di dire basta all' odio

(Di venerdì 8 novembre 2019) Liliana Segre ha quasi 90 anni ed è sopravvissuta ad Auschwitz dove la sua famiglia è stata sterminata. E d’ora in poi dovrà essere sempre accompagnata da una scorta. È una donna in pericolo a causa delle centinaia di minacce che riceve senza sosta.La difesa delle istituzioni come bene comune, la lotta contro il razzismo, l’antisemitismo, l’intolleranza, la misoginia e la violenza sono messi in rete da parte di chi, con la motivazione di una presunta libertà di opinione, pretende di poterogni cosa. E, purtroppo, una certa politica tollera che vengano veicolati messaggi pericolosissimi che mettono in discussione le basi della nostra democrazia.Cosa sta accadendo nel mondo e nel nostro Paese? Come possiamo tollerare che il web o le curve di molti stadi italiani siano invasi da gruppi di neonazisti, da odiatori seriali che si ...

MassimGiannini : Vergogniamoci di un Paese in cui la #Segre deve vivere sotto scorta. Ribelliamoci a questa “banalità del male” - oceano1981 : @RaiUno l’inviata in Duomo per i funerali dei tre vigili del fuoco è vergognosamente inadatta.Fra le varie banalità… - LuciaRo93480578 : @bravimabasta Grazie Luca, sei stato bravissimo a prendere l'iniziativa Io scorto Liliana Segre. Per affrontare que… -