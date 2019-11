Juventus | Elkann | ' Da tifoso sono molto contento della squadra'

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 8 novembre 2019) Lasta vivendo un momentopositivo visti i recenti successi. I bianconeri, mercoledì, hanno ottenuto la qualificazione matematica agli ottavi di finale di Champions League con due giornate di anticipo. Dunque il cambio in estate voluto dalla dirigenzaJuve ha dato i suoi frutti e con Maurizio Sarri lasta proseguendo nel solco del lavoro fatto da Massimiliano Allegri. Certo il tecnico ex Chelsea ha modificato i bianconeri dal punto di vista del gioco confermando però i risultati del suo predecessore. Proprio del momentoJuve ne ha parlato John, presidente di FCA, nel corso di un incontro con i ragazzi del politecnico di Torino: "Da". Dunque il presidente di FCA, si è dettosoddisfatto di quanto sta facendo la Juve in questi mesi.promuove la Juve John, quando può, assiste alle partite ...

