Ius culturae | la campagna per la cittadinanza che trasforma i ragazzi in fantasmi | “Nati

Le federazioni europee chiedono alla Fifa l’introduzione dello Ius culturae nel calcio : Su Repubblica la richiesta delle maggiori federazioni europee alla Fifa: introdurre lo ius culturae nel calcio. Per la Fifa, al momento, non può giocare con la Nazionale chi nasce in Italia, frequenta le scuole italiane, parla la nostra lingua, ma ha genitori stranieri a cui la cittadinanza non è ancora stata concessa. Sono ammessi solo alle amichevoli, ma vengono esclusi dalle competizioni internazionali. In pratica, dal punto di vista ...

Sondaggi - la Lega torna sopra il 30 : elettorato potenziale del 40%. Due su 3 a favore di pene più dure agli evasori e per il sì allo Ius culturae : Il Pd tocca i minimi dall’inizio di settembre. Il M5s per la prima volta va sotto al 20 per cento dalla nascita del governo. Insieme le due principali forze di maggioranza, stanche, sono cadute di oltre 5 punti rispetto al 3 settembre. E dall’altra parte, dopo un periodo di rallentamento, la Lega rilancia il suo primato oltre il 30 per cento e tutta insieme la coalizione del centrodestra è cresciuta di due punti in un mese e mezzo. ...

Gad Lerner a PiazzaPulita : "Perché neppure il Pd non vuole votare lo Ius culturae" : "I decreti sicurezza che hanno tagliato i fondi alle ong e all'integrazione non sono stati ancora in alcun modo toccati", sbotta Gad Lerner durante l'intervista di Corrado Formigli in diretta a PiazzaPulita, su La7. In studio si parla delle politiche migratorie del governo giallo-rosso e il giornali

Ius soli e Ius culturae - Boldrini : «Aiutiamo i giovani - partendo dalla cittadinanza» : Vorrei ma non voto, la campagna dei ragazzi senza cittadinanza Vorrei ma non voto, la campagna dei ragazzi senza cittadinanza Vorrei ma non voto, la campagna dei ragazzi senza cittadinanza Vorrei ma non voto, la campagna dei ragazzi senza cittadinanza Vorrei ma non voto, la campagna dei ragazzi senza cittadinanza Vorrei ma non voto, la campagna dei ragazzi senza cittadinanza Vorrei ma non voto, la campagna dei ragazzi senza cittadinanza Vorrei ...

Cittadinanza : Gasparri - ‘diritto a sicurezza non Ius culturae’ : Roma, 6 ott. (AdnKronos) – ‘La sinistra, con istinto politicamente suicida, insiste nel voler votare subito lo Ius culturae-soli. Ribadiamo che la Cittadinanza facile agli immigrati è l’ultima delle emergenze italiane”. Lo afferma il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. “Nel nostro Paese -aggiunge- gli stranieri superano largamente il 10% della popolazione. Ma compiono il 33% dei reati. Nel nostro Paese ...

Ius culturae - Pd e M5s kamikaze. Nelle ore dopo Trieste il piano pro-immigrati : "Senza clamore". E Salvini... : Il governo di Pd e M5s rischia di schiantarsi sui diritti agli immigrati, e ironia della sorte proprio Nelle ore successive alla tragedia di Trieste, con un dominicano regolare che ha sparato a due poliziotti in Questura, uccidendoli. La vicenda, è bene chiarirlo, non ha nulla a che fare con Ius Sol

Cittadinanza : Bonetti - 'd'accordo con Ius culturae ma non diventi terreno scontro politico' : Terrasini (Palermo), 5 ott. (AdnKronos) - "La misura dello ius culturae o dello ius soli non era nel programma di governo, è quindi un'azione che deve necessariamente maturare come input parlamentare nel pieno rispetto dei ruoli istituzionali degli organismi. Quello che io penso, invece, non nel mio

Basta ambiguità sullo Ius culturae - serve una legge per quasi un milione di giovani : Col cambio del governo sono diversi i temi su cui si sono rialimentate le aspettative e anche le speranze di molti. Tra questi c’è sicuramente la tanto attesa legge sulla cittadinanza.Recentemente sono riparti appelli e inviti vari sul web. Tra gli ultimi c’è quello di Marwa Mahmoud, una giovane donna e mamma e figlia di migranti, neoconsigliera Partito Democratico al comune di Reggio Emilia.Ora è inaccettabile ...

Riparte l'iter dello Ius culturae. Ma M5s e i renziani frenano : Riparte tra le tensioni l'iter in commissione Affari costituzionali della Camera sulle modifiche alla legge che regola l'acquisizione della cittadinanza italiana per gli stranieri. Sono tre i testi per ora all'esame: la proposta di legge a prima firma Laura Boldrini che mira ad introdurre lo ius soli; la proposta della forzista Renata Polverini, che invece punta esclusivamente sullo ius culturae, e la proposta di Matteo Orfini - il cui testo ...

Ius culturae - la Camera riprende l'esame del disegno di legge vagliando tre proposte : Era cominciato il 24 ottobre dello scorso anno il cosiddetto incardinamento, ovverosia l'avvio formale dell'iter riguardante il disegno di legge sullo ius culturae, cioè l'accesso alla cittadinanza italiana a seguito di un processo formativo. l'esame era stato sospeso quasi immediatamente, ed è stato ripreso a distanza di quasi un anno, nella giornata odierna (3 ottobre 2019). Ad annunciarlo è il pentastellato Giuseppe Brescia, nel duplice ruolo ...

Pd vuole accelerare sullo Ius culturae - M5s si rifugia in Rousseau : Dopo quasi un anno di impasse ricomincia la discussione parlamentare sulla cittadinanza. Le bozze al vaglio sono tre, a firma rispettivamente di Boldrini, Orfini e Polverini, ed è subito polemica, nella maggioranza e nell’opposizione. L’esame è ripartito in commissione Affari costituzionali della Camera con un nuovo relatore, Giuseppe Brescia, del Movimento 5 stelle, che ha preso il posto di Roberto Speranza, diventato ...

Ius culturae - riprende iter alla Camera. M5s frena : “Non è priorità - deciderà voto su Rousseau” : L'iter sullo ius culturae riprende - al rallentatore - alla Camera, tra proteste e caos (con tanto di autospensione di Renata Polverini dal gruppo di Forza Italia). Il Movimento 5 Stelle sembra voler rallentare: "Non è una priorità". E per questo i pentastellati hanno deciso di far votare la proposta di legge dagli iscritti sulla piattaforma Rousseau.Continua a leggere

Ius culturae - Polverini : “Mi autosospendo da Forza Italia. Partito insegue Lega e FdI” : “Mi sono autosospesa dal gruppo parlamentare di Forza Italia di fronte all’ennesimo atto ostruzionistico. Oggi il capogruppo della Commissione Affari Costituzionali, Francesco Paolo Sisto, di fronte all’abbinamento di una mia proposta di legge sullo Ius Culturae a quella del’onorevole Laura Boldrini, sullo Ius Soli, contrariamente alla prassi, ha chiesto tempo prima di procedere d’ufficio”. Sono le parole ...

Cittadinanza : Baldino (M5S) - ‘Ius culturae non è priorità per Movimento’ : Roma, 3 ott. (AdnKronos) – “Voglio precisare quanto detto in precedenza su Rousseau: ho parlato della nostra piattaforma come strumento di democrazia interna”. Lo dice Vittoria Baldino dei 5 Stelle che oggi al termine dei lavori sullo Ius Culturae in Affari costituzionali aveva detto che il tema sarà sottoposto alla consultazione su Rousseau. “Il programma con cui ci siamo presentati alle elezioni politiche è stato ...