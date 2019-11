Italia | i convocati di Mancini per Bosnia e Armenia | premiati Cistana e Castrovilli

Italia Under 21 - i convocati di Nicolato per i due match di qualificazione : Quarta gara di qualificazione per l’Italia Under 21 di Paolo Nicolato. Dopo i cinque gol rifilati all’esordio al Lussemburgo e il pareggio senza reti in Irlanda, un mese fa a Yerevan gli azzurrini hanno vinto di misura (0-1) sul campo dell’Armenia grazie a un gol di Scamacca. Adesso, l’Italia è attesa dagli impegni con Islanda (16 novembre a Ferrara) e Armenia (19 novembre a Catania), due sfide a distanza ...

Qualificazioni Europei 2020 : i convocati dell’Italia per Bosnia e Armenia. Mancini chiama Cistana - Orsolini e Castrovilli - tornano Berardi e Zaniolo. Out Balotelli : La Nazionale italiana di calcio di Roberto Mancini tornerà protagonista nuovamente per le Qualificazioni agli Europei 2020. Gli azzurri, che già hanno conquistato il pass per la fase finale continentale grazie al successo all’Olimpico di Roma contro la Grecia, chiudono il loro percorso affrontando la Bosnia Erzegovina (venerdì 15 novembre allo Stadio ‘Bilino Poje’ di Zenica, ore 20.45) e l’Armenia (lunedì 18 novembre allo Stadio ‘Renzo ...

Italia - i convocati di Mancini per Bosnia e Armenia : tre novità - out Balotelli : Ultimi impegni per la Nazionale Italiana di Roberto Mancini alle qualificazioni di Euro 2020. Dopo il pass ottenuto con tre turni d’anticipo, ecco le sfide contro Bosnia (venerdì 15 novembre allo Stadio ‘Bilino Poje’ di Zenica, ore 20.45) e Armenia (lunedì 18 novembre allo Stadio ‘Renzo Barbera’ di Palermo, ore 20.45). Questi i 29 convocati dal commissario tecnico azzurro, che si raduneranno lunedì 11 novembre presso il Centro ...

Snowboard - Coppa del Mondo 2019-2020 : i convocati dell’Italia per i raduni tra Austria e Cervinia - c’è Michela Moioli : Si avvicina l’inizio della Coppa del Mondo 2019-2020 di Snowboard e l’Italia sta affinando la preparazione. Questo weekend sarà fitto di impegni per gli azzurri. Domenica 10 novembre gli specialisti del parallelo si raduneranno a Kaunertal (Austria), Roland Fischnaller e compagni resteranno nella località fino al 13 novembre in modo da arrivare al top per le gare di Bannoye (Russia) in programma il 7-8 dicembre. Lunedì 11 novembre ...

Canoa - doppio collegiale per l’Italia verso le Olimpiadi 2020 : tutti i convocati tra Milano e Castel Gandolfo : L’Italia della Canoa sta già guardando alla prossima stagione e si sta preparando per le Olimpiadi di Tokyo 2020. La Nazionale maschile di kayak e canadese è impegnata a Castel Gandolfo (in provincia di Roma) dove si prepara per i ripescaggi olimpici di Racice (6-7 maggio) e Duisburg (21-24 maggio), gli azzurri saranno impegnati nel Centro Federale alle porte della capitale fino al 23 novembre: spiccano in particolar modo Manfredi Rizza e ...

Slittino - Coppa del Mondo 2019-2020 : l’Italia si allena in Germania - otto azzurri convocati : Manca sempre meno alla prima tappa della Coppa del Mondo 2019-2020 di Slittino che andrà in scena a Igls (Austria) nel weekend del 23-24 novembre. La squadra italiana si è trasferita in Germania per gli ultimi allenamenti in vista dell’esordio stagionale, otto azzurri sono impegnati a Winterberg fino al 10 novembre e poi si trasferiranno ad Altenberg fino al 14 novembre. Agli ordini di Armin Zoeggeler ci saranno le punte di diamante ...

Scherma - Coppa del Mondo : i convocati dell’Italia per la tappa di Bonn - in scena i fiorettisti. In palio punti olimpici : Nel weekend si disputerà la prima tappa della Coppa del Mondo di fioretto maschile, sarà Bonn (Germania) a ospitare un appuntamento fondamentale che metterà in palio punti pesanti per il ranking di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. In terra teutonica andrà in scena uno degli appuntamenti storici del circuito, il Leone di Bonn vedrà in pedana ben 260 atleti tra cui 12 azzurri selezionati dal CT Andrea Cipressa. Alessio Foconi, Daniele ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo 2019 : i convocati dell’Italia per Glasgow. C’è Filippo Ganna - assente Paternoster : Nel weekend si disputerà una tappa della Coppa del Mondo di Ciclismo su pista, spettacolo assicurato a Glasgow (Gran Bretagna) in un evento che mette in palio punti importantissimi per il ranking di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’Italia vuole continuare a sognare con Filippo Ganna che a Minsk ha realizzato il record del Mondo nell’inseguimento individuale e che cercherà una nuova magia provando a trascinare il ...

Short track - Coppa del Mondo 2019-2020 : i convocati dell’Italia per la tappa di Montreal. Presenti Valcepina e Fontana : Dopo l’esordio a Salt Lake City, ritorna subito la Coppa del Mondo di Short track con il secondo appuntamento della stagione 2019-2020. Da domani a domenica si gareggia in Canada a Montreal e c’è ovviamente grande attesa in casa Italia dopo la buona apparizione nella prima tappa. Martina Valcepina è reduce dalla vittoria nei 500m, ma anche da una caduta nella finale della seconda serie. La valtellinese punta ad un nuovo successo e ...

Combinata nordica : i convocati dell’Italia per il raduno a Davos. Costa e Pittin osservati speciali : Il primo appuntamento è fissato il 29 novembre a Ruka (Finlandia). Sulle nevi finniche inizierà una nuova avventura della Coppa del Mondo di Combinata nordica e l’Italia cercherà di arrivare nel migliore dei modi al primo atto di quest’annata. Le squadre A e B, dopo aver svolto e terminato la preparazione a Livigno, si raduneranno a Davos (Svizzera), come riportato dal sito della FISI, a partire dal 6 novembre. Una sessione di ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Minsk 2019 : i convocati dell’Italia per le gare nel week-end : L’antipasto è stato oggi, con le qualificazioni dell’inseguimento a squadre, ma la cerimonia d’apertura e le prime vere gare sono previste da domani a domenica. Si è aperta in quel di Minsk la Coppa del Mondo di Ciclismo su pista 2019-2020. Primo appuntamento dunque in terra bielorussa: prove fondamentali per il ranking olimpico verso Tokyo 2020. I convocati dell’Italia: Nazionale Donne ALZINI MARTINA BIGLA TEAM – ...

Pallanuoto - World League 2019-2020 : i convocati dell’Italia per l’esordio con la Grecia. Assente solo capitan Figlioli : Torna in acqua, per il primo match ufficiale dopo il clamoroso trionfo iridato di Gwangju, la Nazionale italiana di Pallanuoto maschile. Il Settebello il 12 novembre alle 19.30 (-1 ora in Italia) sfida ad Atene la Grecia padrona di casa, in World League. Esordio nel girone A per gli azzurri: il raggruppamento comprende anche la Georgia, la qualificazione ai quarti di finale non è in discussione, visto il passaggio del turno delle prime due ...

Canottaggio : i convocati dell’Italia per il raduno di Sabaudia - secondo appuntamento verso Tokyo 2020 : Si terrà dall’11 al 27 novembre il secondo raduno che ha come obiettivo, per il Canottaggio italiano, la marcia verso Tokyo 2020. A Sabaudia, infatti, arriva il momento di un nuovo raduno Nazionale Valutativo. Il DT Francesco Cattaneo ha convocato 30 atleti. Questo l’elenco: SENIOR MASCHILI E FEMMINILI: Aisha Rocek (Carabinieri/SC Lario), Stefania Gobbi (Carabinieri/SC Padova), Andrea Cattaneo (Carabinieri/SC Bissolati), Valentina ...

Rugby a 7 - i convocati dell’Italia per il torneo di Alicante. Quattordici gli azzurri chiamati : Il CT della Nazionale italiana di Rugby a 7 maschile, Andy Vilk, ha convocato Quattordici azzurri per il torneo “Seven Elche” che si disputerà sabato 9 e domenica 10 novembre ad Alicante, in Spagna. Il raduno degli azzurri scatterà mercoledì 5, quando l’Italia arriverà in Spagna, poi ci saranno tre giorni di allenamenti. Sabato si terrà la fase a gironi, con gli azzurri che sono stati inseriti nel raggruppamento con Francia, ...