Investimenti delle cosche nei ristoranti del Nord | 9 arresti

Diritto allo studio - studenti universitari e delle superiori scendono in piazza : “Troppi aventi diritto senza alloggio - servono Investimenti” : L’8 novembre gli studenti universitari e quelli delle scuole superiori scenderanno in piazza insieme per chiedere investimenti in scuola, università e ricerca, per il diritto allo studio garantito. Una protesta, nata da Link Coordinamento universitario e Uds, che sarà in prima battuta legata al tema della residenza universitaria. allo stato attuale, in tutta Italia siamo arrivati a oltre 20mila idonei non beneficiari di posto letto, studenti e ...