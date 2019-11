Inter | la dirigenza sarebbe pronta ad accontentare Conte nonostante lo sfogo di Dortmund

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 8 novembre 2019) A distanza di qualche giorno continua a far discutere la sconfitta subita dall'in Champions League ai danni del Borussia. Partita dai due volti, con i nerazzurri in vantaggio 2-0 al Signal Iduna Park al termine del primo tempo e ad un passo dalla qualificazione, per poi essere rimontati nella ripresa, venendo sconfitti 3-2 e ora ad un passo dall'eliminazione. A far discutere, però, è stato soprattutto lodel tecnico nerazzurro, Antonio, che ha evidenziato ancora una volta i limiti presenti all'no della rosa, con la coperta troppo corta a causa degli infortuni che hanno colpito la sua squadra. Unoche nonstato preso bene dai vertici della società e dalla, che è uscita scuro in volto dal Signal Iduna Park di. La reazione dellaLa reazione dellanonstata delle migliori visto che non avrebbe ...

