Infortunio Sensi | nuovo stop per il centrocampista dell’Inter | gli ultimi aggiornamenti

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 8 novembre 2019)– E’ finito nuovamente ai box Stefano. Ildell’Inter salterà la gara contro il Verona per il riacutizzarsi di un problema fisico. L’rimediato con la Juventus sembrava essere superato, tanto da convincere Conte a mandarlo in campo nel secondo tempo a Dortmund. Il dolore invece si è ripresentato e l’ex Sassuolo sarà costretto a riposare, mettendo a rischio la sua presenza anche in Nazionale. Pronostici Serie A, i consigli di CalcioWeb per la 12^ giornata: possibili blitz di Torino, Fiorentina e Spal OUT: CHI SCEGLIERA’ CONTE? Le assenze certe die Gagliardini aprono le chance al ritorno in campo di Borja Valero, ad oggi poco considerato dall’allenatore nerazzurro. Un’altra possibile carta è Candreva, che potrebbe indietreggiare sulla linea delle mezz’ali favorendo ...

