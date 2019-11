Infortunio Icardi | le ultime sulle condizioni dell’attaccante del Psg

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 8 novembre 2019).- Il Psg si prepara per la sfida di campionato contro il Brest, il club francese recupera Cavani, in dubbio invece, l'ex Inter ha subito un colpo al piede sinistro dopo aver segnato il gol decisivo nel match di Champions vinto sul Bruges. L'argentino sta attraversando un momento molto importante in fase realizzativo ma anche di gioco per la squadra. "Dobbiamo vedere se sarà in grado di giocare", ha spiegato Tuchel. Non è tra i convocati Kylian Mbappé, causa lieve. Out anche Neymar per unal tendine del ginocchio riportato con il Brasile. Indisponibili anche Kehrer, Herrera e Meunier.

