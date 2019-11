Infortunio Cristiano Ronaldo | non arrivano buone notizie per Sarri

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 8 novembre 2019)– Si torna in campo per la giornata del campionato di Serie A, un turno molto importate per gli obiettivi delle squadre ed anche per la lotta scudetto. Si avvicina l’ultimo impegno prima della sosta per gli impegni delle Nazionali per la Juve, che domenica, alle 20.45, ospita il Milan all’Allianz Stadium. Questa mattina la squadra ha lavorato in campo, dedicandosi al possesso palla e concludendo la sessione con una partitella. Domani, vigilia di campionato e allenamento previsto al pomeriggio. Alle 14, invece, Misterincontra i media nella Sala Stampa dell’Allianz Stadium. Intanto nonsul fronte infortuni, si sono allenati a partee de Ligt, il portoghese a questo punto è a rischio per la partita contro il Milan, decisiva sarà la seduta di domani, in dubbio la partenza dal primo ...

