Influenza | meno di 2 bimbi su 100 sotto 5 anni si vaccinano | nel 2018-19 circa 883 000

Vaccini - Italia indietro per quelli in gravidanza : contro pertosse vaccinate solo l’1 - 4% - contro l’Influenza meno del 5% : L’Italia è fanalino di coda, fra i 30 Paesi più sviluppati del pianeta, per le vaccinazioni in gravidanza. contro la pertosse, protettiva per il bambino, si vaccina soltanto l’1,4% delle donne incinte contro il 60% degli Stati Uniti e il 35% della media europea. Mentre contro l’influenza, per la quale le future mamme hanno un rischio accresciuto di complicazioni anche gravi, non si supera il 5%: in Lombardia si arriva ...