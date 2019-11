Incontro tra Matteo Salvini e Liliana Segre | il colloquio a Milano a casa della senatrice

Ilva - Conte convoca i sindacati. Incontro a Taranto tra magistrati e azienda. Arcelor : “Priorità è taglio dei costi - mercato difficile” : Le 48 ore per trovare una soluzione alla crisi dell’Ilva che rischia di lasciare senza lavoro 5mila persone sono iniziate. La Regione Puglia, gli enti locali, i sindacati: il premier Giuseppe Conte ha chiamato a raccolta tutti per cercare una via d’uscita da quello che ha definito un “allarme rosso” dopo i diktat di ArcelorMittal per evitare l’addio, che non si fermano allo scudo penale ma passano anche per il ...

Live – Non è la D’Urso - l’Incontro in ascensore tra Eva Henger e la figlia Mercedesz : “Mamma mi fai paura” : “Dimmi perché hai fatto tutto questo?“. Così esordisce Mercedesz Heger rivolgendosi alla madre Eva durante il faccia a faccia avvenuto nell’ascensore di “Live – Non è la D’Urso“. L’ex attrice pornografica aveva accusato il fidanzato della figlia, Lucas Peracchi, di essere un uomo violento e di aver aggredito Mercedesz. Accuse che erano già state smentite più volte dalla ragazza che ora, nel salotto ...

Ex Ilva - slitta l’Incontro tra governo e Arcelor. L’azienda chiede al tribunale di Milano di chiarire se ci sono estremi per andarsene : La miccia è accesa e il conto alla rovescia è iniziato. Dopo l’annuncio di ArcelorMittal di voler riconsegnare allo Stato le chiavi degli stabilimenti dell’Ilva, dove la multinazionale è in affitto, e quindi non finalizzare la vendita, il governo è alla ricerca di una soluzione per evitare di ritrovarsi per le mani la gestione delle acciaierie. Il colosso della siderurgia ha già consegnato al tribunale di Milano la richiesta di ...

Troppe polemiche arbitrali : la FIGC organizza un Incontro tra Aia - dirigenti e allenatori : Ieri il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha annunciato la convocazione di un incontro chiarificatore sul tema Var, scrive la Gazzetta dello Sport. Troppe le polemiche. Soprattutto nelle ultime due giornate di campionato (tra il rigore non concesso al Napoli contro la Roma per il fallo di Kjaer su Llorente e l’episodio dell’ennesimo fallo di mano di De Ligt nel derby di Torino). E’ necessario sedersi tutti attorno a un ...

Palermo, 4 nov. (Adnkronos) - Per Violante "la Commissione decise che l'audizione di Ciancimino sarebbe venuta soltanto dopo l'audizione dei procuratori distrettuali delle aree più esposte e dopo l'audizione di quei collaboratori di giustizia che potessero essere ritenuti particolarmente utili per tracciare un quad

Mafia : processo trattativa - Violante smentisce Mori 'Mi chiese Incontro con Cianicmino' : Palermo, 4 nov. (Adnkronos) - "Mori sostiene di non avermi mai chiesto un colloquio riservato con Vito Ciancimino, io lo ricordo con precisione'. A parlare è l'ex Presidente della Camera Luciano Violante, che sta deponendo al processo d'appello sulla trattativa tra Stato e Mafia. Violante smentisce

L’Incontro tra Vladimir Luxuria e la madre a “Ho qualcosa dirti” : “Perché non mi hai detto che eri omosessuale? Volevo essere la prima a saperlo” : Ospite della trasmissione di Enrica Bonaccorti “Ho qualcosa da dirti”, in onda su TV8, Vladimir Luxuria riceve l’inaspettata visita della madre. Le due, a cuore aperto, fanno chiarezza sui propri sentimenti: “Perché non mi hai detto, guardandomi negli occhi, che eri omosessuale?” Chiede la madre, e aggiunge: “Avrei voluto essere la prima a saperlo.” Vladimir Luxuria commossa, ammette: “Temevo di ...

Beautiful Anticipazioni 3 novembre 2019 : il primo Incontro tra Taylor e l'affascinate Resse Buckingham : Taylor, in ansia per le minacce di Brooke, fa un prezioso incontro, Reese, l'affascinate e comprensivo padre di Zoe.

Una Vita Anticipazioni 31 ottobre 2019 : Telmo organizza un Incontro tra Lucia e Batan : Telmo vuole che Lucia scopra la verità su Samuel e organizza un incontro tra la ragazza e lo strozzino Batan.

Coppia di pedofili organizza Incontro con una 14enne : era una trappola - arrestati : Un uomo di 37 anni e una donna di 30 sono stati arrestati e condannati nel Regno Unito dopo aver tentato, lo scorso agosto, di incontrare una ragazza di 14 anni e fare sesso con lei. I due pedofili avevano contattato la ragazza su Facebook e poi l’avevano convinta a mentire alla madre per incontrarsi. In realtà quella ragazza era solo un’esca.Continua a leggere

Archiviata l'era Salvini al Viminale. Primo Incontro tra Lamorgese e Ong : Il Viminale archivia la politica “porti chiusi” dell’era Salvini e apre a un nuovo dialogo sul tema dell’immigrazione. La ministra dell’Interno Luciana Lamorgese ha infatti incontrato questa mattina le organizzazioni impegnate nella azioni di salvataggio nel Mediterraneo. Una riunione, che secondo le fonti, viene definita come un “Primo passo per l’avvio di una interlocuzione diretta tra le ...

Migranti - il trafficante “Bija” che incontrò i membri dell’Interno : “Sono stato al Viminale. Minniti? Non so se l’ho incontrato - forse” : Abd al-Rahman al-Milad, meglio conosciuto come Bija, il trafficante di esseri umani a capo della Guardia Costiera libica di Zawiya che, come rivelato dalle inchieste di Nacy Porsia e di Avvenire, aveva incontrato rappresentanti del ministero dell’Interno italiano al Cara di Mineo nell’ambito della trattativa per la gestione dei flussi migratori dalla Libia ha rilasciato un ‘intervista a L’Espresso. E ha aggiunto un ...

Luca Sacchi - due arrestati per l'omicidio. «Si conoscevano - Incontro per droga». Trasferiti a Regina Coeli : Sono stati fermati nella notte i due sospettati per l'omicidio di Luca Sacchi, il ragazzo ucciso durante una rapina alla Caffarella con un colpo alla nuca mentre tentava di difendere la...

